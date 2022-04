Bruno de Luca celebra paternidade aos 39 anos

“Melhor coisa que eu fiz foi ter esperado” afirma o apresentador; Ele e a noiva estão junto há dois anos e três meses

Bruno de Luca, de 39 anos, está à espera do primeiro filho com a noiva, Sthéfany Vidal, com quem está junto há dois anos e três meses. Em conversa com a revista ‘Quem’, ele disse que demorou para encontrar a pessoa certa e que isso valeu a pena.

“Eu demorei muito para encontrar a pessoa certa e valeu muito a pena não ter me precipitado por ver os amigos todos tendo família e eu não”, fala.

“Eu pensava ‘caramba, minha hora vai chegar, será que vai?’. E foi a melhor coisa que eu fiz, ter esperado e ter deixado na mão de Deus. Aconteceu tudo na hora certa e com a pessoa certa e muito melhor do que eu imaginava”, contou.

O ator revelou que a gravidez não foi planejada: “Desde que a gente resolveu casar, que eu pedi ela em casamento e ela aceitou, resolvemos deixar nas mãos de Deus. A gente não se preocupou, deixou mesmo para quando o destino quisesse”, lembra. E o destino quis logo. “Foi mais rápido que a gente imaginou, mas estávamos preparados para tudo. Já estávamos pretendendo reformar a casa e fazer um quarto de bebê”.

Sobre o casamento, eles não estão com pressa. “A gente queria casar antes somente pelas formalidades da vida, mas também não se importa com isso, que para o amor não precisa disso. Se Deus quis assim, a gente inverte um pouco a ordem”, explicou.

Bruno e Sthéfany estão empolgadíssimos com o primeiro filho. “Todo dia acordamos e ficamos ‘a gente vai ser pai e mãe, a gente está grávido, a barriga está maior’… Sempre achamos que está maior a cada dia. Estamos curtindo tudo muito junto, porque além de se amar como homem e mulher, a gente é muito amigo”, disse.

“Somos muito parceiros e estou podendo acompanhar tudo mesmo, cada enjoo, cada desejo, cada choro de emoção. Vamos cuidar para que continue assim e só melhore. A gente quer muito que dê certo. Queremos muito ser os melhores pais do mundo e encontrei a pessoa que tem as mesmas vontades e valores que eu”, finalizou.