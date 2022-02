Bruno de Luca afirma que não sente saudade de atuar

O ator e apresentador que não atua desde 96, falou sobre os programas que apresenta e também revelou que quer um programa na TV aberta

Bruno de Luca, de 39 anos, cresceu diante dos olhos do público. Estreou nas novelas aos dez anos e passou cinco anos da adolescência fazendo “Malhação”(da TV Globo), além de atuar em filmes. Mas desde 1996, De Luca investiu nas carreiras de repórter e apresentador, se distanciando da dramaturgia.

De Luca se formou nos cursos de jornalismo e cinema na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro e de direção na New York Film Academy, nos Estados Unidos.

“Eu não sinto falta de fazer novela ou série. Eu tenho vontade de fazer coisas como apresentador na TV aberta. Eu percebi que amo atuar, mas não aguento esperar, ficar só atuando. Eu gosto de ajudar e percebi que ficava muito agoniado quando ator esperando a minha cena no camarim e todo mundo fazendo mil coisas”, contou.

Há dez anos ele está à frente do programa ‘A Eliminação BBB’, apresentado no Multishow, que iniciou nova temporada com o BBB 22, em janeiro. Ele diz que costuma brincar com amigos que este é o segundo melhor emprego do mundo. O primeiro é o de apresentador do reality de viagens “Vai Para Onde?”, projeto que apresentou ao Multishow e está no ar desde 2007.

Apesar de todo o desafio de comandar um programa ao vivo sobre um reality e com torcidas apaixonadas, Bruno diz que comandar o programa ‘A Eliminação BBB’ é um trabalho que faria para sempre. “É muito legal porque o comportamento humano dentro do Big Brother é um assunto que eu adoro e ao vivo que é uma coisa que eu amo fazer.”

O ator afirma que está adorando apresentar essa nova temporada do programa ao lado da apresentadora Ana Clara, de 24 anos, que substitui Vivian Amorim, de 28, de licença maternidade. Ele explica que adora apresentar o programa com as duas, apesar de elas terem estilos totalmente diferentes.

O apresentador finalizou a temporada passada com muita cumplicidade com Vivian. Enquanto que com Ana Clara, ele se identifica no estilo de tratar tudo com mais informalidade. Mas, De Luca avisa que daqui a pouco Vivian estará de volta à Rede BBB. “Ela saiu por um motivo incrível, maravilhoso e inspirador que é a gravidez da Malu.”

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Trabalhar com Ana Clara, no entanto, não é bem uma novidade para ele, já que os dois fizeram alguns programas no ano passado. “A gente tem um estilo parecido de zoar, de não ligar de ser zoado e de tratar tudo com mais informalidade. Acho que tem a ver com o fato de a gente ser carioca, esse jeito menos despreocupado, descompromissado com tanta seriedade.”

Além da nova colega de estúdio, De Luca também aprovou a novidade este ano da interação com o público por meio do Whatsapp. Para ele, a nova ferramenta dá uma sensação ao telespectador de atendimento personalizado, facilita a comunicação, o envio de vídeos, fotos, opiniões e a interação. “Muitas vezes eles fazem perguntas e comentários que a gente não tem nem coragem de fazer.”

Sobre as reclamações do telespectador sobre o início morno de BBB 22, o apresentador diz que cada edição do programa tem sua história e a química entre o elenco dita muito como vão ser os caminhos. Ele lembra que no ano passado o público reclamava muito das desavenças e de como o clima na casa dava angústia. “Tem muita coisa para acontecer, eu acho que a galera está um pouco ansiosa demais.”

Após o fim do BBB 22, o apresentador retoma as gravações de mais uma temporada do ‘Vai Para Onde?’. Desta vez, ele terá a companhia na viagem da noiva Sthéfany Vidal, com quem está junto desde janeiro de 2020. “Já viajamos várias vezes nesses dois anos de relacionamento, mas nunca fiz uma temporada casado. Então, eu acho que isso vai ser muito legal para mim e para o público.”

Ele diz que o reality de viagem acompanhou nos últimos 16 anos o que estava acontecendo na sua vida. Foram viagens como mochileiro, na aba de milionário, classe média e acampando. “Eu acho que agora vai cair muito bem esse casal, estou louco para viver essa experiência e dividir com o público também.”

Foto/Reprodução

De Luca afirma que o reality é o seu xodó e orgulho porque batalhou muito para que o programa acontecesse. Segundo ele, acrescenta muito profissionalmente e como ser humano viajar pelo mundo e conhecer pessoas novas. “Os amigos que eu já fiz pelo mundo, as coisas que eu aprendi. É um programa que eu faria até ficar velhinho, tendo janela para exibir para mim, posso fazer ele para sempre. Minha grande paixão é o Vai Para Onde?”

Antes de fazer o reality, De Luca diz que vivia em uma bolha na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com todos se vestindo mais ou menos igual, falando as mesmas gírias e com as mesmas opiniões. “Quando eu comecei a viajar vi que o mundo é muito grande e o meu núcleo ali da Barra da Tijuca é muito pequeno para as minhas opiniões sobre as pessoas, os julgamentos que eu tinha.”

Como ele nunca para, ele deve voltar em breve com o Vinho com o De Luca, programa que criou na pandemia em seu canal no IGTV, para debater assuntos mais sérios com convidados. Ele diz que gosta muito de conversar, longe das câmeras, sobre temas mais sérios com os amigos e ouvir a opinião de todo mundo. “É uma necessidade que eu tinha há muito tempo de falar assuntos mais sérios, porque na TV ou nos meus trabalhos em geral eu sempre fui convidado para fazer coisas mais divertidas, mais engraçadas, leves.”

Apesar de não sentir falta de atuar, De Luca lembra com carinho a sua passagem por “Malhação”, que chegou ao fim em janeiro após 26 anos no ar. Ele afirma que a novela foi importante na sua carreira, mesmo tendo feito outros trabalhos antes.

“Mas foi o primeiro projeto que eu tive que torcer muito para ser aprovado. Eu fiz o piloto da ‘Malhação’, que a gente tinha que rezar para ser aprovado pelo Boni. Foi uma vitória ter conseguido emplacar o projeto e eu fiquei cinco anos por lá.”

Ele lembra que dos 12 aos 17 anos viveu uma fase de aprendizado em “Malhação”. Segundo ele, foi difícil e, ao mesmo tempo, muito divertido passar a adolescência gravando. Após pedir para sair do folhetim, De Luca conta que ficou muito triste e sentiu ciúmes de ver outros atores no projeto que participou desde o início.

Hoje, ele acredita que a vida é feita de ciclos que se encerram para que outros comecem. “Eu, hoje em dia, sou menos emotivo em relação a isso, acho que foi muito bom enquanto durou, mas é isso, a gente tem que se atualizar. Não adianta nada ficar apegado a uma coisa que talvez não faça mais tanto sentido para as pessoas atualmente, tem que acompanhar os jovens.”

Paralelo ao trabalho com apresentador, De Luca produz conteúdo para suas redes sociais e o canal no YouTube. Ele também tem uma produtora em sociedade com o ex-jogador Ronaldo Nazário, a Beyond Filmes, que produz conteúdo audiovisual para o ex-jogador, a carreira dele e o Ronaldo TV, no Twich. Na empresa, ele é responsável por escrever conteúdo e pela parte criativa.

Prestes a completar 40 anos em junho, ele trabalha no roteiro da peça de teatro “Fiz 40, lide com isso”, que fala da sua vida. “Eu estou contando todas as minhas histórias, de como eu entrei para a televisão, as coisas que eu passei, as malandragens que eu tive que ter para me manter na carreira, ela está super engraçada.”

Essas informações são da Folha