Brunna Gonçalves diz que tem planos para ter filho com Ludmilla

Em um bate-papo com Matheus Mazzafera, a dançarina revelou as vontades e os planos dela e da esposa para o futuro

A dançarina Brunna Gonçalves, 30, revelou que ela e a cantora Ludmilla, 27, tem planos para ter filhos “daqui a pouco”. Em entrevista com Matheus Mazzafera, a ex-participante do BBB 22 (Globo) disse ainda que ser mãe é um de seus maiores sonhos.

O youtuber relembrou de quando Ludmilla havia dito que queria ter filhos com a esposa, e Brunna respondeu: “Óbvio [que quero ser mãe]. É o sonho da minha vida”, disse. Mazzafera então questionou se elas irão adotar ou gerar a criança. “Gerar”, respondeu Brunna. “Eu vou gerar”, completou.

O influenciador então perguntou se a gravidez deve acontecer neste ano, e Brunna apenas respondeu que a gestação deve ocorrer “daqui a pouco”. As artistas estão juntas desde 2017, e oficializaram a relação no ano de 2019.

Recentemente, a dançarina mostrou seu descontentamento com o dia 101 da 22ª edição do Big Brother Brasil, e também com sua aparição no reality em geral. “O Tadeu reuniu todo mundo na sala tirou, acho, que seis nomes na urna, eu fui uma das seis e fui a única cortada. Não passou a parte da pergunta que ele me fez”, contou.

A artista ainda disse que não foi cortada apenas do dia 101. “Ele [o editor] passou o programa inteiro me cortando, me passando a tesoura e no dia 101 não poderia ser diferente. Mas assim, me fizeram me maquiar, ficar lá o dia inteiro para me cortar do programa? É sobre”, completou.