Bruna Surfistinha está na expectativa para seu primeiro Dia das Mães com as gêmeas

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, iniciou a semana em clima de expectativa para o seu primeiro Dia das Mães, que será comemorado no próximo fim de semana. Sua primeira vez celebrando o dia com suas meninas, Maria e Elis, que acabaram de completar oito meses. Morando no Rio de Janeiro e casada com o ator Xico Santos, pai das crianças, Bruna comentou o assunto em suas redes sociais.

“Estou ansiosa demais para o meu primeiro Dia das Mães”, escreveu ela, ao compartilhar um registro feito logo após o parto das meninas, no ano passado.

Sobre 2021, Rachel faz questão de ressaltar que foi um marco em sua trajetória.

“Foi um marco em minha vida. No início de janeiro, descobri a gravidez, então comecei o ano sabendo o quanto seria especial por poder realizar o meu maior desejo: ser mãe. Nem nos meus melhores sonhos, poderia imaginar que me tornaria mãe de gêmeas. Tem sido uma experiência cansativa, desafiadora, mas linda”, afirmou em uma das postagens sobre as filhas.

No campo profissional, Bruna lançou, de forma independente, uma autobiografia contando sua história.