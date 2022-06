Bruna Marquezine na série ‘Maldivas’ vive personagem que investiga a morte da mãe

A nova série da Netflix estreia nesta quarta, 15; Além de Marquezine, o elenco conta com outros nomes como Manu Gavassi e Sheron Menezzes

Um condomínio na Barra da Tijuca parece proporcionar uma vida de Instagram para os seus moradores -drinques a partir do início da tarde à beira da piscina, grandes áreas verdes para caminhadas e uma quadra esportiva para as crianças brincarem. É tudo tão perfeito que um grupo de amigas que vivem ali não resiste a postar seu cotidiano invejável na rede social.

A vida de pastiche começa a ruir quando uma pessoa próxima ao grupo morre num incêndio de forma misteriosa. Mas a vítima, Patrícia, não era só uma inquilina fútil do Maldivas, nome do condomínio que dá título à nova produção nacional da Netflix, com estreia nesta quinta-feira (15). Ela havia abandonado uma filha 18 anos atrás, situação que mantinha em segredo.

Marquezine, descobre que sua mãe mora no condomínio e empreende uma viagem até o Rio de Janeiro para tentar restabelecer o contato. Ao chegar, contudo, se depara com o apartamento de sua mãe em chamas.

“A Liz é uma outsider diante de todo esse universo do condomínio ‘Maldivas’ e de todas essas mulheres. Pela sua personalidade, acredito que ela seja muito próxima à realidade do público. É uma jovem muito misteriosa que vai se revelando ao longo da série e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na personagem”, afirma Marquezine, em entrevista por e-mail, acrescentando que sua personagem é capaz de fazer coisas um tanto graves para conseguir o que quer.

Com produção da O2 Filmes, “Maldivas” mistura, ao longo dos seus sete episódios, uma busca familiar à vida superficial de mulheres ricas sem muito o que fazer e que de repente se veem suspeitas de um crime em investigação pela polícia.



Mas a carga dramática está quase sempre em segundo plano nesta comédia, que alterna diálogos de humor negro com piadas sem graça. A série é uma criação de Natália Klein, que também interpreta uma personagem meio gótica, Verônica, e tem direção de José Alvarenga e Daina Giannecchini.

Marquezine conta que, por conta da pandemia, não conseguiu fazer a preparação que gostaria para seu personagem -Liz usa seu peculiar conhecimento em perícia forense para ajudar a polícia desvendar a morte de sua mãe. Ao invés de cursos ou workshops, a atriz pesquisou em casa, buscou referências em alguns diretores e também contou com a ajuda da equipe durante as gravações, realizadas de fato num condomínio na Barra da Tijuca.

A síntese do “Maldivas” parece ser Milene, interpretada pela ex-BBB Manu Gavassi. Loira artificial com o corpo esculpido por um cirurgião plástico com quem se casou, Milene divide seu tempo entre postar vídeos nas redes sociais e ser a síndica do condomínio, do qual rouba dinheiro de forma misteriosa. Em entrevista por vídeo, a atriz conta que podia brincar com as diferentes vertentes de atuação de sua personagem, caricata e humana ao mesmo tempo.

“Eu encarava essas reuniões de condomínio, que a Milene dava tanta importância, como um grande show para ela, ela era uma estrela ali. Ao mesmo tempo existia um lado que eu encontrei nela, talvez até por me identificar como mulher, que é a insegurança profunda dela em relação à aparência, em relação a tentar ser aceita pelas pessoas”, afirma. A personagem vive um casamento infeliz e sem sexo dentro de casa, mas parece perfeita quando está à beira da piscina, tomando sol com uma caipirinha de lichia na mão.

Questionada se sua personagem representa um certo tipo de elite brasileira, Gavassi responde que sim, e acrescenta que julgar pela capa e chegar à conclusão de que aquelas mulheres são fúteis é diferente de quando se entra na vida das personagens e se percebe suas questões, um dos trunfos da série, segunda ela. “Num primeiro momento é só uma sátira, depois aprofunda.”

Maldivas

Quando: Estreia na quarta (15)

Onde: Netflix

Elenco: Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Sheron Menezzes, Carol Castro, Natalia Klein

Produção: O2 Filmes

Direção: José Alvarenga, Daina Giannecchini