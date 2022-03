Bruna Marquezine foi escolhida para estrelar filme de super-herói

A atriz publicou nas redes sociais sua reação ao descobrir o resultado do elenco, emocionada ela afirmou “minha ficha ainda não caiu”

Bruna Marquezine, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram a videochamada do momento em que descobriu ter sido escolhida para viver a protagonista feminina de “Bezouro Azul”, próximo filme do universo de heróis da DC Comics.

A ligação foi feita pelo diretor Ángel Manuel Soto (premiado no Festival de Sundance pelo drama indie “Twelve”), que fez a brasileira chorar ao dar a notícia e dizer que ela “arrasou” em seu teste. Ao lado do produtor John Rickard (“Pacificador”), o cineasta rasgou elogios. “Foi muito legal ver sua performance. Havia muita gente boa, mas toda a equipe acredita que você é a Jenny certa para Jaime”.

Bruna não parou de chorar desde o momento em que ouviu a confirmação de que tinha ficado com o papel.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “Para ser honesta, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje estou revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas finalmente eu posso dividir com vocês! Uma brasileira em um filme de super-herói da DC? E essa brasileira sou eu? Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias, no subúrbio do Rio”.

“Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento! Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível, assim que eu me recompor!”, acrescentou emocionada.

Sobre o filme

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escrita por Gareth Dunnet-Alcocer (do remake de “Miss Bala”), a trama vai focar na terceira e mais recente versão do Besouro Azul nos quadrinhos, o que fará da produção o primeiro filme de super-herói latino feito nos EUA.

O longa gira em torno de Jaime Reyes, adolescente texano que ganha superpoderes ao encontrar um escaravelho azul, que na verdade é uma tecnologia alienígena. O escaravelho se funde à sua espinha, criando uma armadura extraterrestre, que possibilita ao jovem aumentar sua velocidade e sua força, além de materializar armas, asas e escudos. Só que a Inteligência Artificial que acompanha a roupa foi concebida com o objetivo de realizar uma invasão da Terra.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O personagem criado em 2006 será vivido por Xolo Maridueña (“Cobra Kai”). O elenco também terá participações dos atores Belissa Escobedo (“A Bela e o Padeiro”), que viverá a irmã do herói, e Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”), sem papel revelado.

As filmagens vão começar em breve em Atlanta, nos EUA, e o lançamento está marcado para 17 de agosto de 2023 no Brasil.