Bruna Gomes desabafa sobre antigo relacionamento no BBB de Portugal

“Eu era sempre a sombra de uma pessoa” conta a influenciadora aos prantos, atualmente confinada no Big Brother Famosos

No Big Brother Famosos de Portugal, Bruna Gomes, influencer e ex-namorada de Felipe Neto, chorou ao relembrar com as confinadas sobre a relação que teve com o youtuber.

Durante um jantar em comemoração ao Dia da Mulher, Bruna e Sara, concorrentes do reality, conversaram sobre uma atitude que a ex do youtuber teve e ofendeu a sister.

“O que eu odeio que façam na minha vida e falei que ontem quando as pessoas falam: ‘Uau, ela sabe o menor país do mundo’. Coisas que, para mim, parecem tão simples e óbvio… Eu já apresentei várias coisas que eu tinha que saber, estudar e correr atrás porque eu estava com uma pessoa que era muito maior do que eu”, iniciou, fazendo referência a Felipe Neto.

Visivelmente emocionada, Bruna admitiu ter sofrido para conquistar o seu espaço e revelou que, mesmo quando passou por uma depressão, continuou trabalhando.

“Dentro da minha profissão eu tive que gritar muito para conseguir as coisas que eu queria porque eu era sempre a sombra de uma pessoa. Sempre. Desde que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Sempre tive que, mesmo doente, mesmo passando por depressão, ‘vestir um carão’ e ir atrás das minhas coisas e mostrar para as pessoas e para mim mesma que eu era capaz de qualquer coisa independente da pessoa que tivesse do meu lado”, desabafou.

Quando a influenciadora foi anunciada como um dos nomes para o confinamento, Felipe Neto comemorou e desejou boa sorte para ela no programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela não é ‘ex do fulano’.Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz”, escreveu o youtuber, na legenda de uma imagem dos tempos de romance com a jovem.

“Tive a honra de passar quase cinco anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse ‘Big Brother’. Boa sorte, Bru!”, concluiu Felipe.