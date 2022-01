Bruna Gomes, a ex namorada de Felipe Neto, aparece em suas redes sociais muito abatida após fim do namoro

Desde o dia em que foi anunciado o término, Bruna não aparecia em suas redes, mas devido a sua ausência, ela resolveu explicar aos fãs.

Ainda no final do ano, o youtuber Felipe Neto terminou com Bruna, após 5 anos de namoro, por um telefonema. No dia, os fãs do casal não acreditaram, mas a influenciadora confirmou em seu Instagram.

Após dias sem publicar nada na internet, Bruna Gomes resolveu explicar o motivo do seu sumiço e agradecer as mensagens que está recebendo.

Vim aqui agradecer por todo carinho que tenho recebido. Sei que esperam que eu esteja aqui, sei que querem me ver, mas no momento eu não consigo. Quando eu tiver forças, eu volto. Com amor, Bru. Bruna Gomes

Depois da postagem, fãs de Bruna desejaram forças e afirmaram “você é uma guerreira”.