Bruna deve ser eliminada no 5º Paredão do BBB 22, diz enquete

Indicada pelo líder Lucas, Brunna não disputou a prova bate e volta. Eliezer, Jessilane e Paulo André foram indicados pela casa

Brunna Gonçalves deve ser a eliminada nesta terça-feira (22) no quinto paredão da temporada do BBB 22 (Globo), segundo a enquete realizada pelo site F5. Até às 21h, a bailarina havia recebido 71% dos votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ela era seguida por Gustavo, com 23%, e Paulo André, com 6%.

Indicada pelo líder Lucas, Brunna não disputou a prova bate e volta. Eliezer, Jessilane e Paulo André foram indicados pela casa, em uma votação que dividiu os participantes em grupos para escolher três pessoas para mandar ao paredão. Já Gustavo foi indicado ao paredão por Bruna, que atendeu ao Big Fone.

Na prova do bate e volta, Eliezer e Jessilane tiveram sorte na prova patrocinada pelo McDonalds e se salvaram do paredão. A dinâmica consistia na escolha dos números certos e teve três fases.

Eliezer impressionou ao escolher todos os números certos de primeira, com exceção da última fase, que titubeou e por pouco não se salvou de primeira. Já Jessilane teve azar até os 45 minutos do segundo tempo. Ela foi a última a deixar a primeira fase, mas conseguiu ultrapassar Paulo André e Gustavo, e escapou do paredão. “Nunca foi sorte sempre foi oração”, disse ela.

Em seus discursos, Brunna, Gustavo e PA defenderam a estadia na casa e pediram e apelaram de diferentes formas para a votação popular. A indicada pelo líder afirmou ter ido de peito aberto ao programa. “Vim pra cá viver tudo e quero muito continuar e chegar na final”, disse.

Gustavo foi o segundo a discursar e o ex-participante da Casa de Vidro prometeu ao público que se ficar irá continuar movimentando a casa com intrigas. “Acredito que estou fazendo isso sem trair os meus princípios e o meu caráter. Ainda não tive tempo de viver e demonstrar tudo o que eu quero.”

O atleta olímpico disse que está entregue e que provavelmente deixou o seu auge da carreira para participar do BBB 22. “Não vou apelar para o meu filho de cinco meses, porque todos aqui sabem o que é isso, mas foi muito difícil ter deixado ele”, afirmou PA.