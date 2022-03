Bruce Willis se aposenta por problemas de saúde

Em nota, família do ator de 67 anos informou que ele foi diagnosticado com afasia, distúrbio que afeta capacidade de comunicação

A família de Bruce Willis anunciou, nesta quarta-feira, 30, que o ator foi diagnosticado com afasia e, por isso, irá se afastar de sua carreira. Trata-se de um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação.

Nas redes sociais, as filhas do artista, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, e Evelyn, juntamente com sua atual mulher, Emma Heming, e a ex, Demi Moore, assinaram um texto comunicando os fãs sobre a situação de Bruce.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e, recentemente, foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, iniciou.

“Como resultado disso e, com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele. Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês”, escreveu a família do artista.

“Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso”, concluiu.