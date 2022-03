Britney Spears se declara para cachorro e cria suspeita de término

Após a postagem ao seu animal de estimação Sawyer, os fãs da cantora cogitaram fim do noivado com Sam Asghari

A cantora Britney Spears, 40, levantou suspeita de fãs e internautas sobre um possível término com Sam Asghari, 28. Após dizer que seu cachorrinho Sawyer, a fez se sentir mais amada do que “qualquer homem”, fãs questionaram sobre o dançarino, que não aparece em publicações desde 7 de março.

“Muito obrigada pelos cachorros!”, começou a artista em seu longo texto. “Cachorro [Dog, em inglês] de trás para frente é Deus [God, também em inglês]. Não sei se há nenhuma relação, mas acho que cachorros são animais extraordinários. Tenho vários animais e o meu bebê é tão doce. Eu nem mesmo o ouço latir!”.

A artista disse que cresceu cercada por cães e se declarou a Sawyer, que atualmente tem oito meses de vida. “O Sawyer me fez me sentir mais amada após nove segundos com ele do que qualquer homem com quem já estive… Não é besteira, não é da boca para fora”, completou.

“É o mais puro instinto protetor por causa de uma coisa… Ele me ama! É o tipo de amor que não exige poder, sexo, luxo ou dinheiro. É apenas o tipo de amor incondicional”, completou a artista na publicação, feita nesta terça-feira (22).

Nos comentários da publicação, muitos internautas deixaram comentários perguntando sobre Asghari. “O Sam não te faz se sentir assim?”, perguntou um. “Entendi, o cachorro é melhor que o Sam”, escreveu outra. “Fiquei pensando se há algo implícito por aqui… É um post de término?”, questionou saber uma terceira.

A cantora e o dançarino estão juntos desde 2016, e noivaram no fim do ano passado, e ainda não haviam falado sobre uma possível data de casamento. Nenhum dos dois se pronunciou sobre as suspeitas do término.