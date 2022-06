Britney Spears nega ter chamado irmão para casamento: ‘Nunca foi convidado’

A cantora se casou com o dançarino Sam Asghari na última quinta-feira (9), em uma cerimônia intimista, com poucos convidados

Britney Spears, 40, comentou sobre a lista de convidados de seu casamento com o dançarino Sam Asghari, 28. A princesa do pop revelou em uma publicação de seu Instagram que não convidou seu irmão, Bryan Spears, 45, para a cerimônia.

Na longa legenda, ela citou Bryan e disse: “sua entrevista no podcast foi tão especial [emoji revirando os olhos]! Sua resposta foi ‘ela não pode nem fazer uma reserva para o jantar'”, escreveu. Fãs e internautas associaram a frase à aparição do irmão de Britney em 2020, no Podcast As Not Seen on TV.

“Eu sei o que ela quer, mas no final das contas qual é a realidade disso?”, disse ele na época sobre a tutela da artista, que acabaria mais de um ano depois. “O que você disse ali para aquele homem naquela entrevista disse tudo, Bryan! Você nunca foi convidado para o meu casamento então por que responder?”, continuou Britney, na publicação apagada mais tarde.

A mensagem da cantora foi publicada após a namorada de Bryan, Amber Lynn Conklin, dizer que ele não compareceu ao casamento porque foi a formatura do ensino fundamental de sua filha de 11 anos. Conklin disse que Bryan “se sentiu terrível por ter que escolher, mas tinha que estar lá para sua filha e enviou seu amor para Britney x1000000”.

Britney e Asghari fizeram uma cerimônia para cerca de 60 convidados. Dentre eles, nomes como Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna e Paris Hilton chamaram atenção. A festa aconteceu na última quinta-feira (9).

A cantora também não convidou sua mãe e irmã para a comemoração. Seu pai, Jamie, Spears, também ficou de fora da cerimônia de casamento. A decisão de não convidar os familiares vem após a briga por sua tutela, encerrada em novembro de 2021, após mais de uma década.

Segundo fontes contaram à revista People, a cantora caminhou sozinha até o altar. “Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido principal. Ela chorou lágrimas de felicidade em alguns momentos”. Os filhos da cantora Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, também não estavam na cerimônia.