Britney Spears diz que dança tem sido uma ‘fuga’ para superar perda do bebê

‘Estou passando por algo na minha vida’, diz cantora em vídeo dançando

Britney Spears, 40, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para desabafar sobre a perda do bebê que esperava com o noivo, o personal trainer Sam Asghari, 28. Mãe de Sean, 16, e Jayden, 15, frutos do seu casamento com o dançarino Kevin Federline, a cantora, que estava radiante com a nova gestação, admitiu estar sofrendo com o aborto espontâneo.

“Definitivamente, estou passando por algo na minha vida no momento… e a música me ajuda muito apenas para ter uma visão e uma perspectiva. Eu gravei isso 2 meses atrás, mas quando olho para trás, cada música que dancei me deu uma sensação diferente, um clima diferente, uma história diferente para contar. E eu sou grata por essa fuga”, destacou na legenda de um vídeo em que aparece dançando ao som “Halo”, canção de Beyoncé.

Britney e Sam Asghari estão juntos desde 2016 e esperavam o primeiro filho juntos. Ela anunciou a sua terceira gravidez no dia 11 de abril e depois de um pouco mais de um mês, a cantora revelou ter sofrido o aborto no início da gestação.

“É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil”, escreveu ela há três dias em uma rede social.