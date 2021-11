Brasília Shopping inicia festividades com árvore cinética, sorteio de carro e chegada do Papai Noel no Nicolândia

Parque de diversões é o local escolhido para receber o bom velhinho. Doação de alimentos não-perecíveis garantem convites para a noite mágica

O espírito do Natal já está entre nós! Celebrando a passagem de um ano cheio de mudanças, já é possível sentir a esperança e o calor no coração que esta data tão esperada nos traz. Inspirado pelo desejo de estar com amigos e familiares, de fazer o bem ao próximo e pensar no futuro, o Brasília Shopping inicia suas comemorações de fim de ano e promete um Natal espetacular.

Até o dia 18 de novembro, os clientes poderão fazer a doação de uma cesta-básica e garantir o seu convite para um encontro incrível com o Papai Noel, que está programado para o dia 19 de novembro em um dos cartões-postais mais amados da cidade: o parque Nova Nicolândia! Neste ano, quem garantir seus presentes de Natal no Brasília Shopping poderá concorrer a um carro elétrico, aposta de prêmio sustentável deste ano, além de deixar a comemoração mais saborosa levando para casa de lembrança um tradicional panettone.

A prata conquistada pelo mall com a icônica campanha Natal de Cinema no Prêmio Abrasce mostrou que a nossa maior motivação está em estreitar laços e criar conexões com os nossos clientes, em tempos onde estar distante ainda é necessário. Este ano, a grande aposta decorativa do Brasília Shopping é uma Árvore Cinética. O projeto assinado pelo artista Marcos Pacheco é inédito e traz movimento e fluidez para o centro do nosso shopping.

Magia dourada

Movimento, leveza, fluidez… essas palavras resumem perfeitamente o cerne da campanha do Brasília Shopping neste ano que se finda. Para o interior do shopping, luzes e tons de dourado e prata continuam a permear o ambiente. E além das tradicionais árvores ricamente decoradas, neste ano, vamos fugir do convencional e apresentar ao público a primeira árvore de natal cinética.

A obra é uma concepção do artista Marcos Pacheco, que teve como inspiração o trabalho do escultor americano Anthony Howe, conhecido por idealizar a pira olímpica dos jogos do Rio, em 2016. “Queria criar algo que passasse a impressão de leveza, com movimento. Algo dinâmico e nada estático” pontua.

A árvore dourada funcionará mecanicamente, mas seu movimento remete ao conceito de energia eólica, reforçando a ideia de sustentabilidade que o Brasília Shopping sempre apoiou.

Feita de metal e ferro obtidos de maneira sustentável, a árvore de natal mantém seu tradicional formato cônico. Os espelhos instalados na estrutura refletem o canhão de luzes que estão instalados por toda a praça do shopping, fazendo com que o público interaja com o projeto, gerando movimento.

Assinada novamente pela Cipolatti em parceria com o artista Marcos Pacheco, a decoração de natal aposta forte na iluminação e nos tons de dourado para colorir com sofisticação o interior e exterior do mall. A fachada exterior do shopping recebeu iluminação de led em tons brancos, juntamente com estrelas douradas de diferentes tamanhos, que agora compõem com graça a decoração externa. À noite, se iluminam em tons de dourado e viram o cenário perfeito para muitas fotos.

Encontro com o bom velhinho

Depois do sucesso com a chegada do Papai-Noel no Cine Drive-In no ano passado, para o natal de 2021, o Brasília Shopping nos levará novamente a uma viagem saudosista pela nossa infância. Neste ano, o ponto escolhido para a recepção do bom velhinho é o Nova Nicolândia.

A história do parque se funde com a própria história da nossa cidade e de seu criador: Antônio Hilário de Souza, o “Seu Nico”. Nascido em Mariana, o mineiro trabalhou por anos no Cassino da Urca (RJ) até o fechamento do local. Depois, passou a gerenciar um parque de diversões. Ao sair do emprego no parque, Seu Nico recebeu uma roda-gigante como acordo trabalhista e desde então, começou seu próprio negócio com um parque itinerante e passou por diversas cidades até chegar em Brasília, em 1968, com o sonho de prosperar na nova capital.

O Nicolândia atravessou várias fases até ser instalado definitivamente na área próxima ao Parque da Cidade, em 1978, e hoje é considerado um dos cartões-postais mais incríveis de Brasília. Com destaque para a imponente Ferris Wheel, a nossa roda-gigante, que serve de cenário para as mais diversas histórias e aventuras.

Anote para não esquecer: no dia 19 de novembro, proporcionaremos uma noite mágica no Nicolândia para promover o encontro com o Papai Noel. Cerca de 24 artistas, entre músicos e acrobatas divididos em pequenos grupos, irão interagir com o público e fazer aparições programadas em diversos brinquedos do parque.

Depois, os artistas se juntarão em um cortejo, e junto com um grande show e queima de fogos, a chegada do Papai Noel acontecerá, marcando oficialmente a chegada do natal no Brasília Shopping.

Como adquirir meu ingresso?

Para fazer parte desse momento tão especial, os clientes do Brasília Shopping poderão garantir o seu Passaporte Nova Nicolândia através da doação de uma cesta básica no próprio centro de compras. Feito isso, por meio de uma dinâmica muito simples em uma Máquina Surpresa, o cliente irá retirar seus respectivos passaportes. A doação de uma cesta garante ao cliente dois passaportes de ingresso para o parque e também dois combos de pipoca e refrigerante.

Para os clientes que não trouxerem a cesta básica até o estabelecimento, mas que ainda sim desejam participar da ação, também será possível adquirir a cesta diretamente na máquina surpresa. Um supermercado parceiro irá oferecer os suprimentos com preços diferenciados e fará a doação diretamente à instituição beneficiada pela ação do shopping.

As doações poderão ser feitas durante o período de 08 a 18 de novembro, e serão destinadas ao Instituto Doando Vida. E se você quiser fazer uma doação de alimentos não-perecíveis à parte da promoção, será muito bem vindo! Toda ajuda é importante nesse momento.

Carro MINI é o prêmio da promoção de Natal

Para reforçar a ideia de sustentabilidade que abraçamos para este natal, o Brasília Shopping escolheu um automóvel MINI Elétrico como o grande prêmio deste ano. Um carro com design moderno e qualidade premium, livre de qualquer emissão de poluentes.

Para concorrer ao MINI, é muito simples: Nas compras feitas a partir do dia 01º de dezembro, a cada R$ 300 reais, o cliente tem direito a um cupom eletrônico que garante o direito de participar do sorteio. Notas fiscais de compras realizadas aos sábados, domingos e feriados garantem o dobro de chances.

O sorteio do automóvel será realizado no dia 29 de dezembro. Mas não existe natal sem panettone, não é? Além do sorteio do MINI, o Brasília Shopping também estará disponibilizando um delicioso mimo da marca Ofner para os clientes que trocarem R$ 400 em notas fiscais. Os panettones são limitados a uma unidade por CPF e estão sujeitos à disponibilidade de estoque (cerca de 11.000 unidades).

Serviço:

Natal Inesquecível Brasília Shopping

Período de doação das cestas e retirada dos Passaportes Nicolândia

Data: 08 a 18 de novembro, durante todo o horário de funcionamento do shopping.



Chegada do Papai Noel:

Data: 19 de novembro (sexta-feira), a partir das 18h no Nova Nicolândia

Mecânica das promoções:

Do social ao sustentável

O grande prêmio do Natal do Brasília Shopping este ano será um automóvel MINI elétrico, com design icônico e direção livre de poluentes.

Prêmio: A cada R$ 300,00 (trezentos reais) em compras, o cliente poderá adquirir um cupom para concorrer ao carro.

Troca de notas: Os cupons eletrônicos serão gerados pelo App WYNK. Ao fazer o cadastro inserindo dados pessoais e informações das notas, o cliente já estará participando. Para compras realizadas aos fins de semana e feriados, os clientes receberão cupons em dobro. Troca de notas disponível de 01º a 28/12/2020.

Sorteio: 29/12/2020, pela Extração da Loteria Federal.

Período da Promoção: 01º de dezembro a 28 de dezembro

O gostinho do natal, expresso em uma palavra: Panettone!

Brinde: Em compras acima de R$ 400,00, o cliente poderá adquirir um panettone Ofner, de frutas cristalizadas (500g). Limitado a uma unidade por CPF. Estoque de 11.000 kits.

Retirada: O resgate poderá ser feito pelo App WYNK, por meio de cadastro das notas fiscais na plataforma.

Período da promoção: 01º a 29 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques.

Para maiores informações acerca do regulamento, acesse o site do Brasília Shopping.

Serviço do Brasília Shopping:

Site: www.brasiliashopping.com.br

Redes Sociais: Twitter – Instagram – Facebook – Youtube – Blog

Endereço: SCN Quadra 05 Bloco A – Asa Norte

Informações: (61) 2109-2122