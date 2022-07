Brasileira no BBB dos EUA entra na ‘xepa’, dorme em boias e usa toalhas como cobertores

Os ‘dias de luta’ termina na quinta; A assessoria de imprensa de Indy Santos revela que ela compartilha a situação com outra participante

Indy Santos, a única participante brasileira da edição do Big Brother dos Estados Unidos, passa por uma semana atípica no reality: Selecionada para a ‘xepa’, ela está dormindo em boias espalhadas pelo quarto, usa toalhas como cobertores e se alimenta com ‘slop’ (espécie de composto alimentar feito a partir de uma mistura de aveia, vitaminas, proteína e água).

A ‘xepa’ termina na quinta-feira (28), e tem duração de uma semana. Segundo o g1, a assessoria de imprensa da brasileira revela que ela compartilha a situação com Alyssa Snider, outra participante.

As duas competidoras foram conduzidas a um quarto chamado “Have Not Room”, que pode ser traduzido para “O Quarto Do Não Tem”. O ambiente, ainda segundo a assessoria de Indy Santos, tem as boias espalhadas e é decorado como uma piscina vazia.

Xepa no BBB

Vale lembrar que há diferenças entre a ‘xepa’ do reality show norte-americano e do brasileiro. No programa da Rede Globo, o termo é usado para apontar os participantes excluídos do grupo ‘VIP’, que é escolhido pelo líder toda semana.

A comida para o grupo fica limitada no período, e não há muitas opções no cardápio. Quem está na ‘xepa’ do BBB, inclusive, recebe 500 estalecas para fazer as compras.