Brasil Center shopping promove atrações gratuitas nesta semana

Anote na agenda! A semana do Brasil Center Shopping promete mais uma vez conquistar o público do DF e Entorno. Com uma programação especial, haverá atrações para toda a família. O polo de vendas abre as portas para pocket shows de graça, trazendo os últimos lançamentos e estilos musicais para todos os gostos.

Os pocket shows acontecem de 04 a 07/02.

Confira a programação:

Quinta (04/02) – Wilian e Marlon, a partir das 18h

– Wilian e Marlon, a partir das 18h Sexta (05/02) – Nossa cor part Pegada do Deixa, a partir das 18h

– Nossa cor part Pegada do Deixa, a partir das 18h Sábado (06/02) – Diego Rangel, a partir das 12h

– Diego Rangel, a partir das 12h Sábado (06/02) – ED SOUL, a partir das 18h

– ED SOUL, a partir das 18h Domingo (07/02) – Marquinhos Cruz, a partir das 12h

Medidas de segurança

Para segurança de todos, o shopping está tomando as seguintes medidas de segurança: aferição de temperatura, pontos de álcool em gel para higienização das mãos e obrigatoriedade do uso de máscara. Toda a programação cultural é reservada a um público limitado, encerrando-se no máximo às 21h30. Além disso, a venda de bebidas alcóolicas é até as 22h, respeitando o horário estabelecido pelo decreto nº 9.803/2021 do Governo do estado de Goiás.

Sobre o shopping

O Brasil Center Shopping conta com mais de 500 lojas, incluindo grandes redes varejistas, academia Smart Fit, salas de cinemas, praça de alimentação com opções para todos os gostos, amplo estacionamento e com pista de fácil acesso ao shopping. O cinema, de alto padrão, da rede Multicine traz os principais lançamentos nacionais e internacionais.

Programação Brasil Center Shopping

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Horário de funcionamento (lojas e praça de alimentação): segunda a sábado de 12 às 22h/ domingos e feriados das 12 às 20h

Entrada: Gratuita