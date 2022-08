Brad Pitt revela que só ficou sóbrio após o divórcio de Angelina Jolie

Ator conta que chegou a buscar ajuda por um ano e meio para se livrar do alcoolismo

O ator Brad Pitt, 58, fez várias revelações em uma entrevista recente. Uma delas foi o seu problema com o álcool. O galã contou que só ficou sóbrio após o divórcio de Angelina Jolie, em 2016, quando buscou ajuda nos Alcoólicos Anônimos. Brad frequentou durante um ano e meio o projeto. “Tinha uma turma muito legal de homens e tudo bem privado e seletivo, então, era seguro”, admitiu ele.

Brad assumiu que manteve a sua participação no grupo em segredo por conta do pavor de uma possível exposição sobre o vício.

“Já tinha visto outras pessoas que haviam sido gravadas enquanto estavam se abrindo e isso é simplesmente atroz para mim. Ter a sua intimidade exposta”, reconheceu ele, que também parou de fumar.

“Não tenho essa habilidade de só fumar um ou dois por dia”, pontua Brad, que desde o fim da pandemia tem usado balas de nicotina para suprir a vontade de fumar. Ele ainda explicou o motivo do total radicalismo no corte dos cigarros: “Não está no meu DNA. Entro com tudo. E derrubo tudo. Perdi meus privilégios”, contou ele, que comprou um castelo pelo valor de US$ 40 milhões (cerca de R$ 213, 4 milhões).

Ele também admitiu para a revista GQ que enfrentou uma longa “depressão leve”. “Acho que a alegria tem sido uma nova descoberta, mais tarde na vida. Estava sempre me movendo com a correnteza, boiando em uma direção, depois em outra. Acho que passei anos com uma depressão leve, e não foi até fazer as pazes com isso, tentando aceitar todas as partes do meu eu -o belo e o feio-, que consegui entender os momentos de alegria”, disse.

Brad Pitt ainda destacou que anda em busca de um significado para sua vida. “Aqui na Califórnia tem muito dessa conversa de ‘ser seu eu autêntico’. Isso me atormentava; o que ‘autêntico’ quer dizer? Para mim era reconhecer aquelas cicatrizes profundas que carregamos”, observou o galã que não escondeu estar acostumado com a solidão . “Sempre me senti muito sozinho na vida e foi até recentemente que realmente tive um acolhimento maior dos meus amigos e família”, finalizou o ator.