Bolsonaro comenta de madrugada que não assiste BBB “muito ruim”

No Twitter, o presidente compartilhou sua opinião sobre o reality da Rede Globo, mas indicou que gostou do novo Batman

A eliminação de Jade Picon no sétimo paredão do Big Brother Brasil 22 foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras na madrugada de hoje (9). E mesmo como “hater”, o presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou no debate em torno do reality show exibido pela Rede Globo.

“Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos”, escreveu Bolsonaro, em seu Twitter, às 3h34 da madrugada.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O paredão da noite de terça foi o segundo maior da história do BBB, com quase 700 milhões de votos, segundo a TV Globo. Uma das protagonistas da edição, Jade Picon recebeu 84,93% desses votos.

Após fazer a postagem, o presidente ainda interagiu com um internauta que perguntou o que ele achou do novo filme do Batman. A opinião, nesse caso, foi positiva.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O novo Batman, longa estrelado por Robert Pattinson e Zoë Kravitz e dirigido por Matt Reeves, estreou no último fim de semana e já se tornou a maior bilheteria de abertura de 2022 no Brasil, com 1,5 milhões de espectadores. Não há, porém, registro de que Bolsonaro tenha ido ao cinema recentemente.

Agenda do presidente

Apesar da aparente insônia, o presidente Bolsonaro tem agenda de trabalho na manhã de hoje (9). Às 11h ele recebe os ministros Ciro Nogueira, Paulo Guedes e Bento Albuquerque, das Minas e Energia, no Palácio do Planalto. Na pauta, o problema da inflação nos combustíveis como consequência da guerra na Ucrânia, que faz o governo tentar costurar mudanças na política de preços da Petrobras.