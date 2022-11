Bolsonarista, Leonardo tem show adiado após bloqueios em rodovias no país

O show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro

O cantor Leonardo, de 59 anos, adiou show que estava marcado para esta terça-feira (1º) em Criciúma, Santa Catarina, após bloqueio das rodovias no país devido às manifestações pró-Bolsonaro.

O comunicado do apoiador de Jair Bolsonaro (PL) foi feito no perfil da produtora do show, X9 Promoções. “Por causa de questões da paralisação dos caminheiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro. Ingressos já adquiridos serão válidos no dia 1 de Dezembro”, informaram.

As manifestações iniciaram na noite de domingo após vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais deste ano.

Os caminhoneiros bloquearam vias importantes como Castello Branco, Régis Bittencourt e Marginal Tietê, em São Paulo.