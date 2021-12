Boca Rosa quer expandir marca nos próximos anos

A influenciadora, empresária e apresentadora Bianca Andrade, 27, deu um passo importante em sua carreira nesta sexta-feira (3). A ex-BBB inaugurou em São Paulo seu escritório, chamado Boca Rosa Company, e se mostra cada vez mais ávida por dominar o mundo da beleza -e dos negócios também.

O escritório abriga a empresa que gere as duas marcas de Andrade. “Sonhamos com esse dia no mínimo há um ano”, afirmou. Ela diz que com o escritório quer que as pessoas vejam mais seu lado empreendedora. “Tudo o que criamos vai ser feito aqui.”



Para ela, esse avanço na carreira significa chegar mais perto de seus vários sonhos, seja o de abrir vagas de emprego em sua empresa, o de expandir sua marca para novos produtos e também o de ter uma loja física para suas maquiagens e itens para cuidados com o cabelo. “Quero que seja um império”, completa em bate-papo com a imprensa.



A inauguração seguiu os protocolos para proteção contra Covid-19, exigindo uso de máscaras e comprovante de vacinação. A empresária esteve presente durante a apresentação do escritório e mostrou todos os ambientes.

O espaço é decorado com detalhes que lembram o apelido de Andrade na internet, com luzes de led rosa e desenhos de boca espalhados por toda parte. Eles contrastam com o cinza que carrega um ar industrial, para passar a visão futurista da empresária. Ao todo são 10 cômodos, dentre eles estão o espaço de coworking, a sala de reunião, o camarim, os lavabos e um estúdio fotográfico.



Andrade explica que todo o Boca Rosa Company foi pensado para que seja possível gravar conteúdos por toda parte. Para o futuro, a ideia do escritório é disponibilizar a experiência e conhecimento da equipe de Boca Rosa para outras empresas, oferecendo parcerias e consultorias envolvendo estratégias de inovação, marketing e até mesmo identidade visual.



A ex-BBB, que começou na internet há 10 anos, afirma que agora seu objetivo é estar entre as 10 maiores empreendedoras do Brasil. “Aqui é meu sonho materializado”, completa. Ela ainda afirma que esse avanço, vem muito cuidado. “O peso é justamente a responsabilidade.”



Andrade pontua que por ser também influenciadora aprendeu a dosar o que irá mostrar da vida pessoal e quando irá focar em seu lado empresária. Grande parte disso aconteceu com o nascimento do filho, Cris, que ela teve com o youtuber Fred, após sua participação no BBB 21 (Globo). “Nada me amadureceu mais que o meu filho”, acrescenta. “Esse foi o ano que mais me amadureceu.”

“Sou artista, ao mesmo tempo que comunicadora, e ao mesmo tempo que empresária”, diz. “Quero que a Bianca Andrade empresária seja vista. Vou tentando ser uma voz que contribua, da minha maneira”, completa.