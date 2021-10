BNegão e Seletores de Frequência lançam versão DUB “Sintoniza Lá”

Victor Rice (a.k.a. Strikkly Vikkly) comanda o reprocessamento completo da música, diretamente do Copan Studio

A faixa título do segundo e premiado álbum do grupo BNegão e Seletores de Frequência, “Sintoniza Lá” (um reggae poderoso, com metais marcantes e um baixo pronunciado) ganha uma versão DUB das mãos de um dos grandes especialistas no assunto, mundialmente falando, o nova iorquino Victor Rice (baixista/produtor do Easy Star All Stars e responsável pelo comando da nave em obras como “The Dub Side Of The Moon” e “Radiodread”).

Victor Rice (a.k.a. Strikkly Vikkly) comanda o reprocessamento completo da música, diretamente do Copan Studio (em São Paulo), a partir dos canais abertos da sua mesa de som, dando a esse clássico subterrâneo um outro ponto de vista e de escuta, em atuação que pode ser observada de forma privilegiada no próprio vídeo da música.