Bloco Eduardo e Mônica é atração do Vibrar

Grupo retorna aos palcos e promete apresentação contagiante neste sábado (04/09)

Se você estava com aquela saudade do carnaval, já pode começar a animação, escolher a fantasia e preparar a purpurina que o Bloco Eduardo e Mônica está chegando para trazer um pouco da folia de volta. No próximo sábado, dia 04 de setembro, o grupo é a atração do VIBRAR! O projeto inovador, que segue todas as normas de segurança contra à Covid, acontece no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, a partir das 21h. Os ingressos são limitados e custam a partir de R$ 36.

Os músicos retornam em grande estilo e prometem uma noite contagiante. No repertório, clássicos do rock que marcaram gerações no melhor estilo para curtir a atração. “Será um dia de muita diversão! Tudo foi pensado para oferecer uma folia segura, mas sem perder a animação. Vamos matar a saudade dos palcos, do Carnaval e do público de Brasília que é a nossa casa. Tenho certeza que, mais uma vez, o público vai curtir uma festa maravilhosa e cantar bastante com a gente”, explica Rony Meolly.

Bloco Eduardo e Mônica

Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Rony Meolly (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Villar (O bando), o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão. As guitarras se unem à pegada forte da percussão e repaginam clássicos do rock nacional de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além de reggaes do Natiruts. Eleito por júri popular como o melhor bloco de Brasília, o grupo reuniu quase 20 mil foliões no último carnaval da cidade.

Bloco Eduardo & Mônica no Vibrar

Data: 04/09/21

Horário: 21h

Local: Estacionamento do Nilson Nelson

Ingressos: Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/68533

Valores:

Silver R$36 à R$40

Gold R$54 à R$60

VIP R$72 à R$80