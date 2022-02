Bloco do Silva anuncia novas datas de 2022

Silva anuncia as novas datas do seu bloco para 2022. Bloco do Silva está confirmado nas principais capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, entre outras.

“Eu não via a hora dos shows voltarem. É onde tudo acontece pra mim, a concretização de todo meu trabalho. Fazer o bloco vai ser de lavar a alma”, comemora Silva.

Em 2020, o projeto foi considerado o mais buscado da folia nacional em São Paulo, fora da internet o público fez jus aos números: as seis apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 25 mil pessoas. Entre os convidados estavam Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau entre outros.

Bloco do Silva

Com repertório que passa por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

“Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval.”

Nesse projeto, Silva se apresenta acompanhado de grande elenco formado por muitas percussões, metais, guitarra, baixo e bateria.

Confira datas e locais abaixo:

02 de abril (sábado) – Vitória – Área Verde do Álvares Cabral

10 de abril (domingo) – Salvador – Arena Fonte Nova

30 de abril (sábado) – Brasília – Estádio Mané Garrincha

07 de maio (sábado) – São Paulo – Memorial da América Latina

14 de maio (sábado) – Rio de Janeiro – NAU Cidades

21 de maio (sábado) – Belo Horizonte – Estádio Mineirão