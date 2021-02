Bloco Berço Elétrico faz Carnaval online com folia na sala de casa

PUBLICIDADE

Marcella Franco

São Paulo, SP

Se por enquanto só dá para sair de casa para ir à escola e a outros poucos lugares, por causa do coronavírus, era claro que também não ia dar para pular Carnaval. E, para quem gosta de se fantasiar, de jogar confete para o alto, e de dançar na rua com os amigos, esta é uma notícia com certeza muito chata.

Mas tem um ditado que fala que “quem não tem cão caça com gato”. É costume dizer isso quando é preciso improvisar diante de um problema. E o “gato”, dessa vez (ou seja, o improviso), vai ser todo mundo curtir o Carnaval em casa mesmo, com a família, fazendo a bagunça que couber no espaço que cada um tem.

O Berço Elétrico, um bloco de São Paulo que há três anos faz desfiles especiais para crianças e responsáveis, vai transformar seu Carnaval de 2021 em uma live na internet. Se antes eles saíam só pelo bairro de Pinheiros, agora eles vão dançar pelo Brasil inteiro, usando seu canal do Youtube.

O fundador do bloco, Diogo Reis, conta como se sentiu quando soube que não ia ter Carnaval nas ruas este ano. “Nosso bloco ficou muito chateado, mas todos entenderam que não podemos dar mole para esse bichinho do coronavírus”, diz.

“Somos responsáveis uns pelos outros. O Carnaval é muito legal, é a nossa festa mais popular e a mais legal de todas, mas o mais importante é que todos tenhamos saúde”, completa Diogo.

A Live do Berço Elétrico acontece neste sábado (13), das 14h às 16h. Logo na abertura, o bloco vai transmitir uma animação feita especialmente para este Carnaval, chamada “O Carnaval Sumiu”. Depois, serão duas horas de música ao vivo.

“Primeiro a gente recomenda que os papais afastem todos os móveis, para ninguém bater o pé no sofá e se machucar”, sugere Diogo.

Normalmente, o Berço Elétrico vende abadás – aquelas camisetas customizadas – para arrecadar recursos para instituições de caridade. Em 2021, a alternativa é fazer doações pelo site do bloco (www.bercoeletrico.com.br).

Diogo também lembra que vale fazer tudo igualzinho ao que os foliões fariam se a festa fosse na rua. “A nossa live está sendo feita para todo mundo sair da rotina e se fantasiar bem bonito. A fantasia faz parte do Carnaval, e pular Carnaval fantasiado é muito mais divertido”, diz.

No site do Berço Elétrico, também há moldes de máscaras, para fazer em casa com cartolina, e sugestões de adereços, também para ser confeccionados com a ajuda dos responsáveis.

Diogo dá seu recado final: “Vale jogar confete e serpentina, se pintar com tintas apropriadas para crianças, e preparar o gogó para cantar muito!”.

Live Berço Elétrico

Sábado (13), das 14h às 16h

www.youtube.com/bercoeletrico

As informações são da Folhapress