Biquini Cavadão comemora 30 anos de ‘Vento Ventania’ em parceria com Mundo Bita

Há 30 anos, os integrantes do Biquini Cavadão pedem para o vento levá-los para as bordas do céu para puxar as barbas de Deus. Foi em 1991, com o lançamento do álbum “Descivilização” que a banda estourou no cenário do pop rock nacional.

Ao longo dos anos, a banda foi colecionando hits, mas “Vento Ventania” continua a ser uma das mais tocadas nas rádios e a integrar o repertório (que não pode faltar) em shows, além de ser a música mais popular da banda no Spotify. Agora, ela tem conquistado um público bem mais jovem.

No começo do ano, o clássico do rock ganhou uma versão infantil, parceria de Bruno Gouveia, vocalista do Biquini, com o Mundo Bita, projeto que une música e animações e faz sucesso no YouTube, onde tem mais de 7 milhões de inscritos. Em pouco mais de duas semanas, foram mais de 1,5 milhão de execuções.

À reportagem, Gouveia afirma que a ideia partiu dele, que já era fã do canal por causa dos filhos, Letícia, de seis anos, e Leonardo, de sete meses. “Como pai, já conhecia havia muitos anos”, lembra. “Quando a Letícia nasceu, eles estavam lançando o primeiro CD.”

“Quando o meu filho nasceu, em 2020, coincidiu de eu ver novamente [Mundo Bita] e descobri que eles estavam fazendo releituras de músicas populares”, diz. “Sempre fui admirador do cuidado deles de sempre retratar assuntos relevantes, da forma de fazer os desenhos e da delicadeza dos arranjos.”

Ele diz que ficou admirado com o trabalho feito em cima de sucessos como “Anunciação” e “Como Uma Onda”. “Foi natural que eu quisesse fazer uma nossa também”, afirma. “Contactei eles para dar os parabéns e falei que estava à disposição.”

Gouveia afirma que entrou em estúdio em dezembro passado para gravar a versão, que ganhou um arranjo delicado e um clipe bem lúdico. “Trouxeram um arranjo lindo, me senti muito feliz como músico e como pai”, avalia. Aliás, ele não foi o único que aprovou. “Quando contei que faríamos o Mundo Bita, a Letícia fez uma festa enorme”, afirma. “E o meu filho fica mais ouriçado quando coloco para tocar.”

O músico avalia a parceria como uma forma de reinterpretar a música para os novos tempos. “‘Vento Ventania’ sempre foi um libelo à liberdade, penso que esses ideais não se perdem com o tempo”, diz. “Ao longo da nossa carreira, já tínhamos visto famílias que foram passando o carinho pela banda de pai para filho”, lembra. “Mas o Mundo Bita vai fazer isso acontecer muito mais cedo, vai ser o elo para apresentar a música para toda uma geração.”

O lançamento foi mais uma forma de se aproximar do público, enquanto ainda não é possível retomar os shows. “Nós tentamos lidar com a pandemia do coronavírus ficando em casa, com leveza e com o desejo que o vento pudesse nos tirar daqui o mais rápido possível”, diz.

Mesmo sem os encontros com o público, a banda lançou em 2020 o álbum “Ilustre Guerreiro (Ao Vivo)”. Trata-se do registro do show em homenagem a Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso. O colega, aliás, foi o responsável pelo nome da banda, que ele sugeriu enquanto ajudava na gravação do primeiro single do grupo, “Tédio” (1985).

Ainda no ano passado, foram disponibilizadas as músicas “Todo o Amor Que Houver Nessa Vida” e “Múmias”, de Cazuza e Renato Russo, respectivamente. Além disso, lançaram clipes e fizeram parcerias com outros artistas. Nada de ficar parado.

Para 2021, a ideia é retomar os shows assim que a pandemia deixar. A banda já está com o novo álbum, do qual ainda não divulgaram os detalhes, pronto. “Serão nove músicas inéditas”, antecipa Gouveia. “Tão logo possamos voltar para a estrada, a gente anuncia as datas e lança.”

As informações são da FolhaPress