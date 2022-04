Bianca Andrade fala sobre esforço pela marca e comentário da sogra ganha destaque

Em uma publicação comentando sobre seu trabalho, a mãe de Fred chama atenção com crítica de quem “vende a alma” para empresa

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade compartilhou com seus seguidores no Instagram sobre os esforços que fez para expandir sua marca de maquiagem. Na postagem, ela apareceu com a linha de produtos de sua marca antes de curtir mais um dia de shows no festival de música Coachella, nos Estados Unidos.

A ex-BBB diz que se entrega de “corpo e alma” para sua empresa, dizendo ser sua vida. Pouco tempo depois da postagem, sua sogra, Aurimar Carneiro, criticou quem “vende a alma” e acabou chamando bastante atenção na web, fazendo Bianca deletar a postagem da rede social.

“Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolve tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar? Temos, mas com Deus na frente”, disse a mãe de Fred.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Em uma recente conversa com a “Quem”, a empresária, mãe de Cris, com Fred, comentou sobre a importância de se equilibrar entre a maternidade e o trabalho.

“Nosso filho é nossa vida, mas é importante procurar esse equilíbrio para o casal continuar tendo uma relação saudável e eu também. Como mulher, entender meu papel como mãe, como empresária, ter um tempinho para mim… É muito difícil esse equilíbrio, não é fácil. Incentivo outras mulheres — que podem e tem essa rede de apoio — dar uma escapulida de vez em quando dessa rotina de mãe. Faz um bem danado para a nossa cabeça”, explica Boca Rosa.