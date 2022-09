Bianca Andrade é convidada especial de episódio inédito de ‘Shark Tank Brasil’

A sétima temporada de Shark Tank Brasil chegou ao Sony Channel com muita emoção, pitches divertidos e novos negócios fechados

No episódio desta semana, o reality show recebe a influenciadora e empresária Bianca Andrade como shark convidada. CEO da Boca Rosa Company, Bianca vai usar toda sua expertise em empreendedorismo, marketing e influência no tanque mais disputado do Brasil.

No quarto episódio da sétima temporada do programa, que vai ao ar na próxima quinta-feira, 15, às 21h30, no Sony Channel, as empreendedoras vão dominar o tanque. Os sharks vão mergulhar em empreendimentos inusitados, como os diferenciados crepes da Xibata 16, negócios inovadores da moda feminina ao mercado pet, com a AMD e a Bendog, respectivamente, e até propostas internacionais, com o Brazilicious Spa, que leva a estética brasileira para os Estados Unidos.

Mostrando seu lado ambicioso e estratégico, a empresária vai disputar esses negócios com os sharks João Appolinário, fundador da Polishop; Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans; Carol Paiffer, CEO da ATOM S/A; José Carlos Semenzato, especialista no setor de franquias; e Sandra Chayo, sócia e diretora do Grupo Hope.

Co-produzido pela produtora Floresta, da Sony Pictures Television (SPT), a sétima edição da atração conta com episódios inéditos toda quinta-feira, às 21h30. Além de Bianca, a nova temporada terá mais dois sharks convidados: Joel Jota, ex-nadador da Seleção Brasileira, mentor de vida e carreira, escritor best-seller e empresário, e Luiza Helena Trajano, que retorna para sua sexta participação no programa.

Ao longo das primeiras seis edições do programa, o canal exibiu 87 episódios inéditos, incluindo um especial gravado com plateia, e mais de 350 pitches foram apresentados aos sharks. Com mais de 775 mil inscritos, o canal do Shark Tank Brasil no YouTube acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo.

A premiada franquia Shark Tank é baseada no reality show Dragons ‘Den, criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnã, México e Colômbia.

Estadão Conteúdo