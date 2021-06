Bhaskar é o novo residente da Insomniac

Dando sequência na introdução da sonoridade brasileira dentro da Insomniac, Bhaskar se une ao time e é o mais novo residente da marca.

Dando sequência na introdução da sonoridade brasileira dentro da Insomniac, Bhaskar se une ao time e é o mais novo residente da marca.

A parceria surgiu após Bhaskar entrar na CS3, agência americana que conta com Nora En Pure, Nervo, EDX, entre outros, que gerou diversas oportunidades para o DJ e produtor. De olhos abertos para o som brasileiro, a agência também tem no time Cat Dealers e Dubdogz, espalhando ainda mais a música eletrônica do nosso país.

O projeto nomeado “Fundamentals” mostra, assim como a tradução da palavra, pontos fundamentais da vida e trajetória de Bhaskar. “Cada um desses sets diz um pouco sobre mim, meus gostos e preferências. Quis mostrar isso ao tocar e gravar, as localizações e o estilo de som são uma representação de quem eu sou, por isso o nome do projeto”, conta.

O primeiro set, transmitido pela Twitch TV, e que será disponibilizado em breve no YouTube, foi 100% autoral e muito especial para o DJ. “Toquei músicas do início da minha carreira até algumas que nem foram lançadas. O mais legal disso tudo é que tocando essas músicas antigas eu revivi aquele sentimento antigo, então foi um set super nostálgico. O segundo ponto é que eu não fiz em ordem cronológica, eu fiz misturando músicas atuais com antigas e, de uma forma incrível, elas se harmonizaram, parecia que a música que lancei esse ano combinava com a música de 2016 e isso foi muito interessante”, completa.

Com essa residência na Insomniac todos os domingos às 21h00, podemos esperar muitas novidades de Bhaskar, desde turnês internacionais a colaborações de peso que estão na lista, inclusive, uma delas com seu irmão Alok, e também a volta do projeto “Follow The Sun”, com sets ilustres e cenários encantadores.

Acompanhe Bhaskar e a Insomniac nas redes sociais e no canal da Twitch TV para os próximos sets e lançamentos!