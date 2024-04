Belo anuncia cruzeiro com cabines de R$ 14 mil em meio a crise na família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os últimos dias têm sido de altos e baixos para Belo. Em meio a crises no casamento com Gracyanne Barbosa e ao show de comemoração dos 30 anos do Soweto, o cantor anunciou nesta terça-feira (23) seu primeiro cruzeiro musical, o ‘Belo Em Alto Mar’.

O navio do pagodeiro sairá do porto de Santos rumo à rota do Sol, e acontecerá de 9 a 12 de dezembro de 2024. Thiaguinho, Ludmilla, Turma do Pagode, Pixote, Ferrugem, DJ FB e Soweto devem se apresentar em alto mar.

Com capacidade para 5 mil passageiros, o cruzeiro conta com cabines que custam entre R$ 2.748 a R$ 14.748 por pessoa. “Eu estou muito feliz com essa nova fase da minha vida e mais uma conquista”, diz Belo. Na última sexta-feira (19), ele chorou no palco do show de abertura da turnê de 30 anos do grupo Soweto.

Na última quinta-feira (18), Belo teve a traição e a separação de Gracyanne Barbosa expostas na mídia e mudou-se da mansão que vivia com a ex-mulher e sua família. Amigos e familiares apostam na reconciliação do casal.