Beijão ao vivo: vendada, Anitta beijou o crush escolhido no quadro do “Domingão com Huck”

Após o pedido de ajuda para encontrar um novo crush ser acatado, Anitta deu um beijo no participante e o chamou para sair.

A cantora Anitta, de 28 anos, aceitou participar de um quadro proposto por Luciano Huck, para encontrar um novo crush. O programa foi ao ar neste último domingo (16), e após avaliar três candidatos, a cantora escolheu o alagoano Hugo e deu um ‘beijão’ no palco do Domingão.

“Podemos ir para algum lugar. Onde você mora?”, questionou Anitta. “Sou de Maceió, mas estou por aqui no Rio de Janeiro”, respondeu Hugo. “Então vamos aproveitar que você está na cidade, né?”, respondeu a cantora.

O apresentador, ao ver a iniciativa de Anitta ao beijar Hugo, brincou: “Essa minha amiga é muito louca”.

Em seguida, Luciano pediu para Hugo se sentar e aplausos para a cantora. Antes de cantar, a artista reforçou para o escolhido: “Já se acostuma porque são muitos shows e você precisa me acompanhar”.

Confira o momento do beijo:

Hugo venceu a disputa contra Bruno e Matheus. O programa promoveu conversas do trio com a cantora, comentou sobre as famílias e até mostrou o mapa astral dos rapazes para ajudar Anitta na decisão. Na conversa com os candidatos, a cantora destacou não curtir homens ciumentos.

“Estão falando que não são ciumentos, mas depois eu vou chamar para um aniversário e convidar 50 ex’s. Depois vou querer casar e vai ter pelo menos 100 ex-namorados no nosso casamento”, completou.

Os candidatos foram escolhidos por Juliette, Pocah e Giovanna Lancellotti. Durante a participação no programa, Anitta confessou que o trio já pegou ou está namorando os seus ex-namorados.

O irmão de Anitta também entrou na brincadeira. Ele avaliou os participantes para se tornar seu futuro cunhado e disse que virou amigo de todos os ex-namorados da cantora, exceto de um que não citou o nome.