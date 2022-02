Suposto nude de Eliezer está se espalhando na WEB

Ao saberem da notícia, equipe do brother se pronunciou e afirmou que estão tomando as “devidas providências”

Natália não foi a única participante do BBB 22 a ter fotos íntimas espalhadas. Um suposto nude de Eliezer começou a circular na WEB nesta quinta-feira (10). Na foto, o brother estaria completamente nu, em frente ao espelho segurando um celular no qual a foto teria sido tirada.

Com a polêmica, os representantes de Eli afirmaram que já estão “tomando as devidas providências” através de um post nas redes sociais. Veja o comunicado a seguir:

Ainda que cada participante de um reality show tenha ciência da exposição, nada justifica a violação da privacidade e intimidade de cada ser humano. É de extrema importância relembrar aos internautas que a lei nº 13.718, de 25 de setembro de 2018, do Código Penal Brasileiro, torna crime divulgar, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é de até cinco anos de prisão.

Também, a condenação criminal pelo crime do artigo 218-C implica na responsabilização do autor do fato por danos morais presumidos à vítima. Por isso, ele deverá indenizá-la desde a sentença penal, sem prejuízo de que essa venha a requerer contra ele depois, na esfera civil, valor indenizatório complementar.

Eli vidente?

Na primeira semana do BBB 22, Eliezer revelou que havia deixado “bons nudes” para sua equipe, caso algo semelhante viesse a acontecer. Ou seja, o brother permitiu a divulgação de fotos íntimas selecionadas por ele mesmo.

“Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional. O que eu fiz? Falei assim: se vazar um ruim, cê vaza o bom. Em rede nacional, eu não passo vergonha não”, disse Eliezer.