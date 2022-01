Segunda noite do ‘BBB 22’ já com prova de resistência valendo imunidade

Os brothers do grupo Pipoca estão competindo em dupla e querem a imunidade para permanecer mais uma semana na casa.

O BBB 22 começou com tudo! Nesta última terça (18), os brothers do grupo Pipoca já deram início a primeira prova de resistência da temporada. A prova está sendo jogada em duplas e está valendo a imunidade para ambos.

Neste primeiro momento do jogo, o que os participantes mais querem é permanecer mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil, por isso garantiram doar tudo de si para a prova.

A primeira dupla eliminada foi Eslovênia e Jessilane, seguidas por Eliezer e Rodrigo. Os últimos a jogarem a toalha foram Vyni e Natália.

As duplas que ainda estão na disputa pela imunidade são: Luciano e Lucas, e Laís e Bárbara.

Regras da prova

No barulho da campainha, dois produtos serão exibidos na tela e será disparado um cronômetro. Nesse tempo, cada dupla deverá pegar quatro cubos, dois de cada produto, subir na plataforma e pressionar os cubos enfileirados, para se equilibrarem. Ao fim do tempo no cronômetro, eles precisarão manter os cubos equilibrados até a campainha tocar novamente.

Entre o fim do tempo no cronômetro e o soar da segunda campainha, os participantes não podem deixar os cubos caírem, não podem descer da plataforma e não podem tocar outro cubo que não seja o que está mais próximo deles.

“Caiu, tá eliminado. Encostou em outro cubo que não está próximo em você, está eliminado”, alertou o apresentador.

Após o segundo sinal, a dupla deverá colocar os cubos no chão e aguardar que a dinâmica comece novamente.

“Quero dar uma dica para vocês: Juntando as mãozinhas, vocês colocam os produtos para todo mundo ver. Precisa juntar as mãozinhas para não ser eliminado? Não, é só questão de estética.”, completou Tadeu.