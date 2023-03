Sarah expressa tristeza após saída de Gabriel do BBB 23

Participante disse estar grata pela passagem do ator pela casa e que será mais difícil seguir no jogo sem ele

São Paulo – SP



No Raio-X, Sarah Aline lamentou a eliminação de Gabriel Santana no 11º Paredão do BBB 23. A sister disse que o jogo passou a ficar mais difícil.



Sarah: “Eu não sei, hoje eu não estou muito legal. Ontem a gente teve eliminação, Gabe [Gabriel Santana] saiu. Inclusive, não tem como não falar disso aqui. O Gabriel é uma pessoa incrível, tive a oportunidade de estar com ele em vários momentos aqui”.



Sarah: “Aqui, toda perda é uma perda, e é muito difícil de lidar quando a gente tem pessoas que a gente ama muito indo embora. Ao mesmo tempo em que a gente acha que essa pessoa poderia continuar aqui, assim como nós mesmos, é muito difícil”.



Sarah: “O Gabriel é um ser extremamente de luz, me ensinou muitas coisas. Vai ser, sim, um pouco mais difícil sem ele aqui. Seguimos mais um nível de dificuldade do jogo que, até o final, vai ser sempre assim. Mas enfim… Gabe, foi muito bom ter você aqui. Amo você”.