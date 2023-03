‘Quem quis me ouvir não me achou planta’, diz Gabriel após eliminação do ‘BBB 23’

Nas redes sociais, internautas apontaram o ator como a “planta” da edição e criticavam a falta de posicionamento e conflitos no jogo

Gabriel Santana foi o 11º eliminado do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 28. O ex-brother saiu do reality show da Globo com 56,45% dos votos. Na manhã desta quarta-feira, 29, o artista participou do Mais Você e avaliou sua participação na competição. “É mais difícil ver a reação das pessoas que ficam do que eu aceitar que sai da casa, porque sinto que consegui aproveitar o BBB da melhor forma”, disse.



Nas redes sociais, internautas apontaram o ator como a “planta” da edição e criticavam a falta de posicionamento e conflitos no jogo. Em resposta, ele afirma que, para ele, se posicionar não é, necessariamente, se envolver em brigas. “Talvez se posicionar nem sempre seja apontar o dedo na cara do outro. Às vezes é só passar seu ponto de vista pra quem quer te ouvir. Talvez esse meu posicionamento funcione na vida e no BBB eu seja visto como planta. Se isso é ser planta, serei uma floresta inteira”, garantiu.



Ao avaliar suas relações no jogo, ele acrescentou: “As pessoas que se aproximaram de mim e eu quis falar do meu jogo, acredito que me entenderam. Na minha opinião, quem quis me ouvir não me achava planta”.

Estadão Conteúdo