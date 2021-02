Sarah conta no BBB 21 que já fez ponta na série ‘Lúcifer’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Pipoca ou camarote? Sarah Andrade disse para Juliette, Gilberto e Viih Tube no BBB 21 que já havia feito figuração na série “Lúcifer”, da Netflix. A revelação chamou a atenção dos brothers que desconfiaram que a sister já seria famosa.

“Eu não vi na série, mas eu fiz. Acho que foi na quarta temporada, na boate do Lúcifer. Foi uma cena que ele tomou um tiro, eu estava sentada no bar, mas eu nem vi a cena ainda”, contou ela. “Que legal, tu não é pipoca, não”, emendou Juliette.

A cena em questão aconteceu no quinto episódio da quarta temporada. Rapidamente, muitos internautas foram buscar imagens dela na trama. De fato, ela aparece algumas vezes dançando e sentada ao bar do protagonista.

Antes de entrar no programa, no vídeo de apresentação, Sarah já havia falado que frequentou festas junto com os atores Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Ela morou em Los Angeles por alguns anos.

As informações são da Folhapress