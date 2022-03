Rafael Portugal prevê saída de Jade e desespero dos amigos da sister

O humorista brincou com o paredão desta semana e de um possível ‘desmonte’ no quarto Lollipop do Big Brother Brasil 22

Rafa Portugal nunca perde a piada! Apesar de ter saído do ‘CAT BBB’, o quadro de sucesso das edições 20 e 21, ele continua com as brincadeiras nas redes sociais. Desta vez, o alvo foi a ‘previsão’ da saída de Jade e o desespero dos colegas da sister para apertar o botão e desistência do BBB 22. No vídeo, o humorista pedia ajuda da produção após a saída de Jade Picon. Ele ainda faz uma narração, em tom de brincadeira, da ordem dos integrantes do quarto lollipop em frente ao botão da desistência. “Se alguém da produção puder me ajudar, estão todos eles aqui na porta. Querem apertar o botão porque a Jade saiu, tá bom? Vou liberar a Lais, tá?. Vem Laís primeiro, Eliezer, atrás da fila, Eliezer e Vyni, por favor, atrás da fila. Eslovênia também. Primeiro, Laís, por favor, vai. Sim, eles querem apertar o botão, vou abrindo aos poucos, tá?”, disse ele no vídeo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Portugal (@rafaelportugal) A piada de Rafael Portugal provavelmente foi baseada nas palavras de Eliezer. Na prova bate-volta realizada no domingo (6), vencida por Gustavo após uma jogada de sorte, o sétimo paredão ficou formado entre Arthur Aguiar, Jade e Jessilane. Depois que o ao vivo acabou, Jade foi para o quarto, nervosa, e Eliezer foi atrás dela, tentando acalmá-la. Mas, a promessa do designer acabou espantando, por ir longe demais. O ficante de Natália disse que desistiria do jogo caso a sister fosse eliminada. “Se você sair agora, todo mundo aqui do lollipop aperta aquele botão e sai do jogo!”, afirmou Eli. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O resultado do paredão sairá amanhã durante o programa. Pode ser que o quarto integrante do lollipop a deixar a casa.