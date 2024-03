Quanto os últimos 10 participantes do ‘BBB’ já ganharam no programa? Veja o que cada um levou

Os prêmios acumulados pelos últimos dez participantes do BBB 24 já somam R$ 264 mil em dinheiro, além de uma série de produtos variados e experiências únicas. Na edição ao vivo desta quinta-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt compartilhou detalhes sobre as conquistas dos competidores.

Entre os prêmios recebidos até agora nesta edição, destacam-se itens de tecnologia, viagens e valores em dinheiro.

Alane se destacou com uma Smart TV, Soundbar e R$ 10 mil. Beatriz não ficou para trás, garantindo uma Smart TV, Air Fryer e R$ 15 mil.

Davi, por sua vez, juntou um mix de prêmios incluindo um videogame, um celular, R$ 5 mil em eletrodomésticos, mais R$ 5 mil em delivery e R$ 20 mil em dinheiro.

Fernanda acumulou um videogame, R$ 5 mil em eletrodomésticos, a maior quantia em dinheiro entre eles, R$ 45 mil, além de uma adega.

Giovanna angariou duas Smart TVs, R$ 5 mil em eletrodomésticos e a substancial soma de R$ 50 mil. Isabelle levou com um notebook, uma Smart TV, uma viagem nacional com acompanhante e R$ 59 mil.

Lucas Henrique também teve uma variedade interessante, incluindo uma Smart TV, uma máquina de lavar, R$ 10 mil em eletrodomésticos, R$ 10 mil em produtos diversos e R$ 15 mil em dinheiro.

Matteus soma uma viagem internacional com acompanhante, um carro, além de uma Smart TV, geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos e R$ 25 mil em dinheiro

Já MC Bin Laden foi contemplado com uma mesa de sinuca, ar condicionado, R$ 5 mil em dinheiro e impressionantes R$ 90 mil em eletrodomésticos.

Pitel arredondou a lista com uma Smart TV, um colchão, R$ 5 mil em delivery, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 20 mil em dinheiro e, após uma recente vitória na Prova do Líder, um carro.

Com isso em mente, os R$ 264 mil em dinheiro já acumulados pelos participantes do Top 10 do BBB 24 destacam-se por ultrapassar significativamente o prêmio tradicionalmente destinado ao segundo colocado e, mais ainda, ao terceiro colocado em edições anteriores, que costumam variar ao longo das edições. Tradicionalmente, o segundo colocado recebe entre R$ 150 mil e R$ 300 mil, enquanto o prêmio para o terceiro colocado costuma ficar entre R$ 50 mil e R$ 100 mil.

Estadão Conteúdo