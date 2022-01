‘BBB 22’ quer interagir mais com o público

Estreia na segunda, 17, a 22.ª edição do Big Brother Brasil, na TV Globo, com um prêmio de R$ 1,5 milhão. Assim como em 2020, o programa terá os grupos Pipoca, formado por anônimos, e Camarote, por personalidades. A principal novidade é a estreia de Tadeu Schmidt, ex-Fantástico, como apresentador. "Fiquei empolgadíssimo com o convite, feliz da vida, porque sei a importância e o tamanho que tem o Big Brother Brasil. Eu já assistia para ver o desempenho do Pedro Bial como apresentador e, depois, do Tiago Leifert", afirma. Sobre a maneira como vai conduzir o reality, Schmidt garante que tem liberdade: "Estou aprendendo muito com as pessoas da equipe, que têm tanta experiência, e sei que terei liberdade para criar a minha maneira de apresentar". GRUNGE O cenário é inspirado em décadas do fim do século 20, com muitas cores, néon e xadrez, no melhor "estilo grunge". No quadro Cat BBB, Dani Calabresa assumirá o posto de Rafael Portugal. E o humorista Paulo Vieira ganhou uma participação especial: o Big Terapia, quadro em que será responsável por "analisar" o comportamento dos participantes de forma divertida. "O BBB está no ar há duas décadas. Nesse período, o programa se transformou, mas, ao mesmo tempo, nunca deixou de ser uma grande paixão. Nunca foi só mais um programa de televisão", avalia o diretor-geral Rodrigo Dourado. JOGO. No streaming, o Globoplay fez transformações em algumas atrações sobre o reality. Ana Clara comandará, às quintas-feiras, o Fora da Casa, e o humorista Rhudson Victor assume o Parada BBB às segundas, quartas e sextas, na mesma plataforma. Outra novidade é um jogo direcionado aos espectadores do BBB 22. O novo recurso permitirá que o público escolha uma equipe que se sairá melhor nas provas e dinâmicas da semana. Em 2020, o programa enfrentou um desafio: a pandemia de covid-19 Desde então, o reality segue sem a participação de plateia. Em 2022, apesar de todos os candidatos apresentarem comprovante das duas doses da vacina, três testaram positivo para covid-19 e tiveram de cumprir isolamento uma semana antes da estreia. O BBB também se tornou uma importante fonte de arrecadação publicitária para a Globo: as vendas negociadas ultrapassam R$ 700 milhões, segundo o jornal Meio e Mensagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.