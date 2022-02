O ex-bbb Luciano fala sobre grupo Camarote “sabem tudo”

Através das redes sociais, o primeiro eliminado do BBB 22 comentou o programa e criticou alguns brothers do camarote.

Luciano, o primeiro eliminado do BBB 22, usou o Instagram para comentar o reality, e voltou a criticar o jogo do time camarote, principalmente Naiara Azevedo, Tiago Abravanel e Arthur Aguiar.

“Quando eu falava que o time do camarote tá na Disney e o time pipoca tinha que ganhar, fui muito criticado. Dizendo que eu era um cara que podia passar por cima de todo mundo. Não é passar por cima de todo mundo não, meu filho. Eu batalhei muito para estar dentro do Big Brother. Eu batalhei muito para conseguir uma oportunidadezinha, nem que seja de uma semana dentro da casa. Batalhei muito, então eu ia dar o sangue sim”, começou o ex-BBB.

O brother ressaltou que os participantes do grupo pipoca, agora, concordam com ele: “Aí agora que o povo da pipoca, depois de eu sair, tá falando: ‘Realmente, eles tão na Disney e a gente tá aqui’. E agora, olha só que bacana, paredão com 3 pipocas. Quer que eu fale mais alguma coisa? Acho que o Luciano estava certo”.

Luciano também afirmou que os famosos gostam de dar muitos conselhos: “O time do camarote, eu percebi já que é um time conselheiro. É o time que tudo sabe, e o time do extremo conselho. Sobre ser uma personalidade pública com muito reconhecimento, muita experiência de público, bacana. Agora, parece que eles dominam todo tipo de assunto. (…) Toda vez eu vejo um camarote dando uma aula de conselhos, sendo extremamente professor de Deus, que é o cara que sabe tudo, as pessoas que sabem tudo e querem dar conselho para os pipocas”.

O ex-BBB finalizou dizendo que o time pipoca também tem muita vivência: “Mano, vou te falar uma coisa, o time pipoca, às vezes vem de baixo para caramba, então, sabe muita coisa. Tem muita experiência, muita coisa pra ensinar”.

Na manhã desta terça (01), Luciano voltou ao assunto e afirmou que Naiara, Arthur e Tiago entraram com o propósito de “desconstruir a imagem ruim que tinham aqui fora”, mas, que com o passar dos dias, eles estão revelando quem “realmente são, com personalidades fortes”.