Noite agitada no BBB 22: com a primeira formação de paredão e prova ‘bate-volta’

O líder da semana Douglas Silva pensou bastante na noite de domingo e precisou decidir quem iria no primeiro paredão.

Entre todos os participantes do Big Brother Brasil, quase todos têm medo do primeiro paredão. Na edição de 2022 não seria diferente. Com a maior responsabilidade nas mãos, o primeiro líder do BBB 22, Douglas Silva, pensou bastante em quem indicaria ao paredão.

“Se eu for seguir meu coração, a minha indicação seria o Rodrigo. Mas ele foi meu parceiro de prova, aí pesa um pouco. A minha outra opção seria a Naiara ou a Jessi”, afirmou o líder.

Mas, na primeira festa do programa, Jessi implorou para que Douglas não a colocasse no paredão, e o brother confirmou que ela não estava nas suas primeiras opções, mas que se ocorresse algo, ela poderia ser indicada.

Formação de paredão

Como a primeira opção de Douglas estava imune (Rodrigo), o líder indicou Naiara ao paredão. A cantora tinha o poder do ‘contra golpe’, ou seja, puxaria outro brother direto para disputar o paredão com ela, e a sister indicou o Luciano.

No confessionário, cada participante precisaria citar dois nomes para o paredão. Os mais votados pela casa foram Jade, Natália e Pedro, todos com sete votos.

O líder precisou agir mais uma vez e escolher entre os três, duas pessoas que iriam enfrentar Naiara e Luciano. Rapidamente Douglas salvou o amigo que fez no BBB, indicando Natália e Jade.

Prova Bate-Volta

Como indicado do líder não tem direito de jogar a prova, Naiara e os outros brothers assistiram do gramado a disputa entre Jade, Luciano e Natália.

A prova contava com 3 fases: eles precisavam quebrar os cofres e encontrar a moeda premiada. Na primeira fase, tinha três moedas; na segunda, também havia três moedas; e na última fase, apenas uma. Quem achasse primeiro as moedas nas três fases se salvaria do paredão.

Jade passou para a segunda fase de primeira. Luciano e Natália também chegaram até a segunda fase. Jade, na frente, chegou à terceira fase para encontrar a moeda, e logo em seguida, Luciano conseguiu acompanhar.

Após quebrar bastante cofre, Jade acertou o premiado e se livrou do primeiro paredão.