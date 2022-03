Maíra Cardi e Leandro Firmino também aparecerão no intervalo do BBB 22

A aparição é parte de uma campanha de publicidade do banco, que já trouxe, na noite de quinta-feira (3) Patrícia Abravanel, 44, filha de Silvio Santos, 91, e Luana Piovani, 45

Maíra Cardi, 38, a esposa de Arthur Aguiar, e Leandro Firmino, 43, ator que contracenou com Douglas Silva em “Cidade de Deus”, também aparecerão na tela da Globo durante o intervalo do Big Brother Brasil 22. Segundo confirmou o Diretor de Marketing do Santander Brasil Igor Puga ao F5, Maíra aparecerá nesta sexta-feira (4) e Firmino no sábado (5).



A aparição é parte de uma campanha de publicidade do banco, que já trouxe, na noite de quinta-feira (3) Patrícia Abravanel, 44, filha de Silvio Santos, 91, e Luana Piovani, 45. Em tom de humor e ironia, ambas fizeram referências a duas figuras importantes do reality show, Tiago Abravanel, 34, sobrinho de Patrícia, que deixou o programa no último dia 25 de fevereiro, e Pedro Scooby, 33, ex-marido de Luana, que continua no confinamento e é o Líder da semana.



A primeira foi a de Patrícia Abravanel, que apareceu pela primeira vez na emissora concorrente. “Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente. Tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também”, afirmou a apresentadora do SBT.



“É direto no aplicativo, explicadinho e transparente. Afinal, não tem porque ficar escondendo as coisas, né, Brasil? Abrava, a brava aqui sou eu”, completou Patrícia.



Já em outro intervalo comercial foi a vez de Luana Piovani brincar com a situação que envolve Scooby, seu ex-marido, com que se relacionou por oito anos e teve três filhos; Dom, 9, e os gêmeos Liz e Bem, 6.



“Eu preciso dividir uma coisa com vocês. Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você? É, você sabe. De você mesmo que eu estou falando. Você, meu ex banco”, disse a atriz para a câmera. “Ex é coisa que não saí da sua vida, mas ex banco saí”, finalizou.