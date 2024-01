Horta Cozinha Criativa lança prato para celebrar o verão

Assinado pelo chef Matheus Camargo, novidade traz rodízio de acompanhamentos

O restaurante Horta Cozinha Criativa, localizado na 202 Sul, não para de surpreender os amantes da gastronomia com uma irresistível novidade que promete ser a sensação do verão. O chef Matheus Camargo assina o novo prato, batizado de “Churrasco do Mar”, que será servido exclusivamente aos sábados e aos domingos.

Com um preço acessível de R$79,90 por pessoa, a novidade é uma verdadeira explosão de sabores marinhos. A deliciosa iguaria apresenta uma seleção de churrascos de frutos do mar com robalo, proporcionando uma experiência única aos clientes. “Venham vivenciar essa experiência única que, sem dúvida, se tornará um dos destaques da temporada”, convida Matheus.

O diferencial do prato não se limita apenas aos frutos do mar, pois o chef Matheus Camargo caprichou na criação de um rodízio de acompanhamentos para agradar aos paladares mais exigentes. Os clientes terão a liberdade de escolher à vontade entre opções como farofinha de ovo, arroz com brócolis cremoso e vinagrete de banana, todos cuidadosamente elaborados para complementar a refeição

Além dos acompanhamentos tradicionais, o prato conta com um molho especial da casa, desenvolvido para realçar ainda mais os sabores frescos e intensos dos frutos do mar. “A combinação de ingredientes frescos, técnicas culinárias refinadas e o toque único do restaurante fazem deste prato uma experiência gastronômica imperdível”, explica o chef.

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h.

Telefone: (61) 99558-2842

Instagram: @hortabsb