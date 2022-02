Hariany dá opinião sobre agressão de Maria em Natália

A ex-bbb, que também foi expulsa por agressão, deixou claro que na sua vez a Globo não questionou sua intenção

Hariany Almeida, a ex-bbb de 24 anos, que foi expulsa um dia antes da final do Big Brother Brasil 19, concordou com os internautas que relembraram que a desclassificação dela se deu após a produção do reality analisar as imagens do ocorrido. Na ocasião, não houve questionamentos por parte da Globo se Paula tinha se sentido agredida pela então amiga de confinamento.

“É gente … estou vendo o que vocês estão falando kk não perguntaram mesmo não se a pessoa tinha se sentido agredida, mas agora perguntam sem nem analisar nada, né. O BBB está diferente”, desabafou Hariany no Twitter.

O ocorrido em 2019 voltou a ser comentado após internautas pedirem a expulsão de Maria do BBB 22 por agressão. Na noite da última segunda (14), durante o Jogo da Discórdia, a atriz bateu com um balde na cabeça de Natália.

O apresentador Tadeu Schmidt chegou a perguntar para Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou e afirmou que o balde “escorregou” da mão dela. Para muitos fãs do programa, porém, a atitude da atriz foi agressiva e ela deve ser expulsa. Questionada, a Globo ainda não se pronunciou.

Leia também Maria não é expulsa e pede desculpas por sua atitude no raio x

“A Paula não reclamou e a Hariany foi expulsa do mesmo jeito”, comentou uma mulher no Twitter. As duas discutiram durante uma festa e Hariany empurrou Paula, que caiu no chão.

“Hariany foi expulsa por empurrar uma amiga bêbada, Maria meteu a placa no Arthur semana passada, bateu balde na Nat hoje, e o BBB vai deixar? É sério isso? O entretenimento custa a segurança dos participantes?”, escreveu Isabela Freitas.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Expulsa do BBB 16 por dar dois tapas no rosto de Renan durante uma festa, Ana Paula Renault disse que seria “convidada a sair novamente” do reality caso estivesse participando do Jogo da Discórdia do BBB 22. “Ia voar balde longe”, comentou ela no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apresentadora também repostou tuítes de outras pessoas, como a cantora Mari Belém, que disseram que ela foi expulsa por menos do que a Maria fez. “Só queria lembrar que a @anapaularenault foi expulsa por muito menos. Grata”, escreveu Mari Belém.

Maria chegou a afirmar que a atitude que teve foi agressiva e que estava arrependida. Nas redes sociais, os internautas continuam pedindo a expulsão, mas sem retorno algum da produção do reality.