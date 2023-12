Globo divulga tema da decoração da casa

A um mês da estreia do BBB 24, a Globo divulgou um spoiler sobre a próxima edição do reality: o tema da decoração da casa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A decoração é inspirada nos contos de fada. Todos os cômodos terão elementos das fábulas e também de magia.

Apesar do spoiler, não foram divulgadas imagens da nova casa. Em um vídeo postado nas redes sociais da emissora, Tadeu Schmidt comenta: “Fabuloso!”

Ana Maria falou sobre o spoiler no Mais Você. Um Big Fone foi instalado no estúdio e tocou nos minutos finais do programa desta sexta-feira (8). Ana Maria atendeu e ouviu o Big Boss dizendo que falta um mês para a estreia do novo capítulo.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Já foram anunciadas algumas mudanças no programa: a música de abertura vai ganhar um remix com Alok, o Jogo da Discórdia virou “Sincerão” e muito mais.