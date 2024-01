Globo atende pedido do público e vai começar BBB 24 mais cedo aos domingos

O BBB 24 vai começar mais cedo aos domingos, por volta das 22h30

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

A Globo vai atender uma antiga demanda dos telespectadores do Big Brother Brasil. O BBB 24 vai começar mais cedo aos domingos, por volta das 22h30. Com isso, o Fantástico terá um tempo reduzido durante a exibição do reality show.

O programa jornalístico comandado por Maju Coutinho e Poliana Abritta irá ao entre janeiro e abril das 20h30 às 22h30. A ideia da Globo é terminar o BBB 24 aos domingos, no máximo, à meia-noite.

A troca foi informada pela direção de programação da Globo em documento de planejamento enviado para suas afiliadas nesta semana, e obtido pela Folha de S.Paulo.

Até então, o BBB entrava no ar às 23h15. A mudança de horário se deu por pesquisas, que indicavam que o público não conseguia ver o reality no fim de semana justamente por ir ao ar mais tarde que o normal.

Domingo é um dia importante para o jogo do BBB: é nele que acontece a formação do paredão, que elimina um jogador do reality na semana.

Com a troca, o BBB 24 também começará todos os dias em horário semelhante todos os dias da semana, o que ajuda a fidelizar o público que assiste a atração.

O BBB 24 estreia na próxima segunda (8) e vai divulgar seus participantes na próxima sexta-feira (5). Nomes como Gabi Melim, Yasmin Brunet e Simaria Mendes estão cotados para participar. O comando continua nas mãos de Tadeu Schmidt.