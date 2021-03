Gil se revolta ao receber quatro votos da casa

Apesar de ter sido indicado pela casa, Gil se livrou do paredão ao vencer a prova bate e volta

Gilberto foi um dos brothers mais votados pela casa na formação do paredão do “BBB 21”, levando quatro votos. Revoltado, o pernambucano desabafou com os outros participantes. “Quatro votos. Chocado. Vai pra onde convém, real. Galera é baba. Acabou a dó. Agora é só cachorrada. Eu tô indignado.”, esbravejou.…

Gil ainda se chamou de “idiota” e “imbecil” por pensar nos outros participantes em noite de paredão.

Para a sua sorte, o brother se livrou da berlinda na prova bate e volta, disse que ficou mais calmo e pediu desculpa por se “exaltar”.

“Mais uma semana”, comemorou…