Fred critica edição do BBB 23

Durante uma conversa no Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos criticou a edição do programa. Ele afirmou que a edição é crucial para o andamento do jogo e que os editores precisam fazer escolhas sobre o que mostrar.

Na ocasião, o jornalista relembrou a eliminação de Larissa no nono Paredão e cogitou que os recortes da professora de Educação Física exibidos na TV não mostraram as atitudes dela como um todo.

Fred: “Nessa edição, tivemos duas coisas grandes que aconteceram sobre nosso teto e a gente não viu. Eu tava extremamente revoltado quando a Lari saiu e falei: ‘Olha as atitudes dessas três pessoas [Cezar, Domitila e Ricardo] nas últimas semanas e olha as atitudes da Lari como um todo'”

Fred: “Eu tava com ela 24 horas e sabia de todas as atitudes dela. Pode ser que eu saia lá fora e veja uma atitude que não entenda, que ela tenha falado, uma decisão ou escolha”

Fred: “Dos outros três, vejo recortes, porque não estou com eles 24 horas por dia, e pode ser que o recorte da Lari que foi lá pra fora pode ter sido uma versão inferior a deles três”

Ele ainda disse que a edição do programa não mostra tudo o que acontece na casa, mas que as escolhas dos editores “ditam” o pensamento do público.

“São 22 histórias acontecendo simultaneamente desde o começo e eles precisam fazer escolhas. E eles são bons de fazer escolhas. E essas escolhas ditam, tá ligado?”, falou Fred.