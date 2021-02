Festival Rec-Beat divulga nota de repúdio contra Karol Conka

PUBLICIDADE

As coisas parecem não estarem boas para Karol Conka fora da casa do “BBB 21”. Após ser confirmada como uma das atrações do Festival Rec-Beat, as últimas atitudes da cantora no confinamento estão incomodando alguns fãs do reality e, inclusive, a produção do festival. Nesta segunda-feira, 31, a organização do evento divulgou uma nota em que repudia o comportamento de Karol no reality.

Na última sexta-feira, a cantora foi acusada de xenofobia após dizer que, por ser de Curitiba, ‘uma cidade reservadinha’, ela tem “muita educação para falar com as pessoas”. As frases foram ditas quando ela se referia ao jeito de Juliette, mais expansivo. A sister é nordestina e tem ganhado o apoio do público após as perseguições de Karol.