Festa volta a ter brigas, Lucas ameaçando sair e reza contra ‘energia pesada’

SÃO PAULO, SP

Assim como já havia acontecido na primeira festa, o Big Brother Brasil 21 voltou a registrar brigas na madrugada deste sábado (30). Em meio a muita discussão, Lucas Penteado chegou a arrumar suas malas para deixar o programa. Outros competidores fizeram uma reza no início da manhã contra as energias pesadas.

A festa Herança Africana começou com dança e brincadeiras, mas acabou tendo Lucas como protagonista de uma série de discussões. O ator tentou resolver a treta da última festa com Kerline, mas durante a conversa voltou a questioná-la sobre um possível romance entre os dois. Ela afirmou que estava sendo colocada contra a parede.

Mais uma vez, Kerline terminou chorando no quarto colorido, o que motivou outros brothers a tentarem conversar com Lucas. A cantora Karol Conká o confrontou e afirmou que ele não irá desestabilizar Kerline. Lumena também ficou alterada e discutiu com o companheiro de confinamento, que tentou se explicar.

“Você poderia ganhar isso aqui se pudesse fazer uma jornada honrosa, bonita, orgulhosa e você está me fazendo sofrer preocupada com você, porque eu sei que você merece isso, mas com dignidade, ombridade, responsabilidade, cuidado”, afirmou a psicóloga, que chegou a gritar com Carla Diaz, que tentava apaziguar a discussão.

Camilla de Lucas também acabou se desentendido com o brother: “O jogo afeta as pessoas. Ele não está bem. Aqui é um jogo e a gente entrou aqui para jogar. Corromper ou não o caráter é de cada um. O Lucas não está bem, ou gente, estamos cegos”, afirmou ela, que desabafou com o líder Nego Di.

Já pela manhã deste sábado, Lucas chegou a arrumar suas malas para deixar o programa. Caio tentou convencê-lo a mudar de ideia. Arthur, por outro lado, se irritou com a atitude do ator e falou para ele sair mesmo e se ofereceu para apertar o botão que levaria a sua eliminação do reality.

Após o retorno de Lucas para o quarto, os competidores se dividiram pela casa, já preparados para dormir, mas as conversas sobre as brigas da madrugada continuaram. Um grupo resolveu então rezar para afastar as energias pesadas da casa. Participaram do momento Pocah, Thaís, Gilberto, Kerline, Carla Diaz, Viih Tube, Fiuk e Kerline.

Apesar de a festa ter sido dominada por brigas, algumas outras situações chamaram a atenção do público e chegaram ser comentadas nas redes sociais, como Karol Conká brava por ter tocado Enimen na festa Herança Africana, Fiuk revelando a Lucas que Glória Pires não é sua mãe e Lucas revelando a Rodolffo que ele irá ao paredão.

