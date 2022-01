Ex-marido de Naiara Azevedo opina sobre participação da ex no BBB 22

Em entrevista, Rafael Cabral afirmou que torce e acredita muito no potencial da cantora “Ela tem muita coisa linda pra mostrar”.

O ex-marido de Naiara Azevedo, Rafael Cabral, comentou em conversa com o jornalista Rafael Godinho, da revista Quem, sobre sua relação com a cantora, de quem se separou em agosto do ano passado. O ex, que também é empresário da artista, opinou ainda sobre a participação de Naiara no Big Brother Brasil.

Mesmo com o término, os dois continuam amigos: “Eu e a Naiara temos uma amizade muito interessante. Às vezes até pega as pessoas mais próximas da gente de surpresa, falam que é muita maturidade. Mas nós sempre tivemos uma sintonia de carinho, um respeito muito grande”, afirmou ele.

“A gente já havia obtido essa sintonia muito grande antes do relacionamento. Torço muito por ela. Acho que, mais do que ela, sou uma pessoa que acredita muito nela. Vibro com cada conquista, sofro com cada crítica, até mais do que ela. Porque tenho uma admiração, um carinho, é muito sem explicação. Acredito que esse sentimento de cuidado é muito recíproco”, completou.

Naiara Azevedo na casa mais vigiada do Brasil

Por conhecer muito bem a cantora, Rafael revelou que ficou preocupado como Naiara lidaria com sua ansiedade durante o confinamento.

“O primeiro dia dela na casa foi de muita ansiedade. O que me preocupava era o hotel, porque todos esses dias trancada, sem se comunicar com ninguém, sem ver TV, nada. Acho que ela deve ter ficado muito ansiosa por ter ficado todos esses dias sem saber o que poderia acontecer. A Naiara é muito ativa! Agora é por ela mesma, isso que a gente já conhece aqui como as coisas vão fluir”, explicou.

Ao citar as críticas negativas que a cantora vem recebendo na WEB, o empresário defendeu Naiara e garantiu: “ela tem sido 100% ela mesma”.

“O que estou vendo de mais interessante é que quando ela se propôs a ir ao ‘BBB’, algumas coisas tentamos pautar para ela e ela falou: ‘vou ser eu mesma, não vou fazer personagem, porque o personagem uma hora cansa. Em algum momento ele vai se perder lá dentro. Vou ser eu mesma, me deixa do meu jeito’. O ‘BBB’ é um programa que tem muita audiência e é muito popular e a Naiara tem costumes populares. Ela não tem nada refinado. Ela conversa todo tipo de assunto. Quando ela era menina, era muito arteira. Conversa de igual para igual, não tem restrições”, acrescentou.

O que esperar de Naiara Azevedo?

O empresário acredita que a cantora ainda irá surpreender o público positivamente dentro do BBB 22.

“As pessoas vão se surpreender demais! Ela tem tanta coisa linda para mostrar! O programa ainda está muito no início. Ela é um ser humano muito verdadeiro, é muito honesta, muito leal, gosta muito de servir as pessoas, é muito prestativa, muito solidária, é demais! Ela tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa que sabe o que quer e confundem isso com outras situações”, contou.

“Ela é empoderada. Mas não é uma mulher barraqueira, que gosta de criar confusão, que fala alto, que xinga. A Naiara é extremamente discreta, muito discreta! Não gosta de gritaria, de baixaria, xingamento. Ela é extremamente religiosa, tem o hábito de colocar o almoço na mesa e orar. Na hora de dormir se ajoelha no chão e ora. E é muito, muito, muito família”, finalizou o ex-marido.